Relação entre Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, e sua irmã Kim é exposta

Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, estava envolvido em um romance secreto com a irmã de Kourtney, Kim Kardashian, durante o período de tensão entre as duas irmãs.

A rixa entre as irmãs tem sido um assunto predominante em seu programa de TV, "The Kardashians", e tem levado ao completo colapso de seu relacionamento. Recentemente, Kim revelou que criou um grupo de mensagens intitulado "Not Kourtney", onde familiares e amigos comentavam o comportamento de Kourtney pelas costas. Essa revelação deixou Kourtney, que está grávida do primeiro filho com Travis, devastada, e ela expressou seu desagrado, quase destruindo o vínculo entre elas.

No entanto, os fãs mais atentos descobriram uma possível razão para a fratura na relação entre Kim e Kourtney. Citando trechos do livro de 2015 de Travis Barker, "Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums," o baterista do Blink-182 relembrou seu encontro com Kim em 2006, quando ele estava namorando a herdeira Paris Hilton, de acordo com o The Mirror.

Relacionamento

Na época, Kim trabalhava como assistente de guarda-roupa de Paris Hilton, que estava namorando Ray J. Durante uma viagem a Amsterdã, Travis confessou que estava atraído por Kim, a quem descreveu como "incrivelmente atraente".

Ele mencionou: "nós fizemos o check-in em nosso hotel e alugamos bicicletas para passear por Amsterdã - era o que você faz lá. Era eu, Lil Chris, meu técnico de bateria Daniel, Paris e Kim. Eu estava me divertindo e estava feliz em deixar o mundo saber disso. Eu continuava verificando Kim secretamente, dizendo a Lil Chris, 'eu não me importo se ela é a namorada, ela é incrivelmente atraente'".

Após o retorno da viagem à Europa, Kim e Ray J terminaram o relacionamento, e Travis entrou em contato com ela para convidá-la para sair, logo após o lançamento do infame vídeo de sexo do ex-casal.

Travis compartilhou que sua relação com Kim foi doce e que eles compartilharam uma ligação especial. Embora tenham sido cuidadosos, ele afirmou que "nunca tocaram um no outro" e que desejava ser um cavalheiro com ela.

Brigas

O relacionamento de amizade entre Kourtney e Travis começou em 2017, quando o baterista se mudou para uma propriedade próxima à dela. Após o término do relacionamento de Kourtney com Scott Disick, eles se tornaram amigos próximos e, em 2021, seu relacionamento evoluiu para um romance. Poucos meses depois, Travis fez o pedido de casamento, e eles se casaram em uma cerimônia luxuosa na Itália no ano passado.

Kourtney também reviveu sua briga com a irmã Kim em relação ao casamento com temática Dolce Vita, alegando que Kim estava "infeliz" durante o evento. Ela expressou sua frustração no programa "The Kardashians," dizendo que Kim não suportava outra pessoa sendo o centro das atenções.

Embora as revelações tenham lançado luz sobre o passado de Travis e Kim, a verdadeira natureza de seu relacionamento e como isso afetou as relações familiares permanece um mistério.