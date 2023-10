Rei Charles, Príncipe William e Kate Middleton condenam ataque do Hamas e compartilham apoio a Israel

Rei Charles, William e Kate Middleton manifestaram apoio a Israel após ataques surpresa de militantes do Hamas que mataram mais de 1.000 civis no fim de semana passado.

Na quarta-feira, o Príncipe e a Princesa de Gales divulgaram um comunicado nas redes sociais. A mensagem marcou o primeiro comentário do casal sobre o ataque de 7 de outubro. A violência do Hamas, que os EUA classificam como uma organização terrorista, levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a declarar no mesmo dia que o seu país está “em guerra”.

“Um porta-voz do Príncipe e da Princesa de Gales disse: ‘O Príncipe e a Princesa de Gales estão profundamente angustiados com os acontecimentos devastadores que ocorreram nos últimos dias. Os horrores infligidos pelo ataque terrorista do Hamas a Israel são terríveis; eles os condenam totalmente”, começou a declaração compartilhada com X.

“À medida que Israel exerce o seu direito de autodefesa, todos os israelitas e palestinianos continuarão a ser perseguidos pela dor, pelo medo e pela raiva no futuro. Suas Altezas Reais guardam todas as vítimas, suas famílias e amigos em seus corações e mentes. Aqueles que o Príncipe de Gales conheceu em 2018 partilhavam esmagadoramente uma esperança comum – a de um futuro melhor”, continuou. “Em meio a um sofrimento tão terrível, o Príncipe e a Princesa continuam a compartilhar essa esperança sem reservas.”

O gabinete do Príncipe William e da Princesa Kate fez referência à viagem mais recente do Príncipe de Gales a Israel, onde fez história como o primeiro membro da família real a visitar o Estado judeu em negócios oficiais. William, 41 anos, viajou sozinho para Israel, Jordânia e Territórios Palestinos Ocupados durante quatro dias em junho de 2018, e fez escala em Tel Aviv, Ramallah e Jerusalém.

Foto: BEN BIRCHALL/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

A visita de alto nível ocorreu “a pedido do governo de Sua Majestade e foi bem recebida pelas autoridades israelitas, jordanianas e palestinas”, disse o Palácio de Kensington num comunicado na altura.

Embora as palavras de apoio do rei Charles a Israel em meio à situação em rápido desenvolvimento não tenham sido divulgadas no site Royal.UK da família real ou nas contas sociais da família real, um porta-voz do Palácio de Buckingham compartilhou um comunicado na quarta-feira.

“Esta é uma situação com a qual Sua Majestade está extremamente preocupada e ele pediu para ser mantido ativamente atualizado. Os seus pensamentos e orações estão com todos os que sofrem, especialmente aqueles que perderam entes queridos, mas também aqueles que estão ativamente envolvidos neste momento”, disse o porta-voz em nome do rei. “Sua Majestade está consternada e condena os atos bárbaros de terrorismo em Israel.”

As relações inter-religiosas e o diálogo intercomunitário a nível nacional e internacional têm estado no coração de Charles ao longo da vida e são os temas principais integrados na sua coroação em maio e nas celebrações relacionadas. O Rei continuará a procurar formas de promover a paz e a compreensão durante este período turbulento.

Charles visitou Israel pela última vez em 2020, tornando-se o membro mais antigo da família real britânica a visitar oficialmente o país e os Territórios Palestinos Ocupados, informou a Reuters. Encontrou-se durante a viagem com o presidente israelita, Reuven Rivlin, e com o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, onde denunciou os horrores do Holocausto e os perigos do anti-semitismo, além de expressar pesar pelas dificuldades sofridas pelo povo palestiniano.

Os ataques de 7 de outubro de 2023 viram o Hamas lançar vários milhares de foguetes no sul e centro de Israel, atingindo cidades no extremo norte de Tel Aviv e nos arredores de Jerusalém. Estes ataques são raros devido ao sofisticado sistema de defesa antimísseis Iron Dome de Israel.

Cerca de uma hora após o início dos ataques com foguetes, militantes do Hamas invadiram a fortemente defendida fronteira de Gaza por terra, mar e ar, infiltrando-se em quase duas dúzias de cidades do sul de Israel e fazendo civis e soldados como reféns.

Pelo menos 900 pessoas morreram e 2.500 ficaram feridas desde os ataques surpresa, disse o porta-voz das Forças de Defesa Internacionais de Israel (IDF), tenente-coronel Jonathan Conricus, à CBS News . Há supostamente mais de 150 israelenses mantidos como reféns em Gaza, conforme o The New York Times, incluindo cidadãos dos EUA.

Fonte: People