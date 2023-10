Murilo Benício quebra o silêncio sobre suposta saída da Globo

O ator Murilo Benício quebrou o silêncio sobre seu futuro na Rede Globo após 30 anos de vínculo com a emissora. O artista, que tem estado afastado das telinhas desde sua participação no remake de Pantanal (2022), agora está envolvido nas gravações da série "Justiça 2", disponível no Globoplay, e deixou em aberto suas próximas jogadas na carreira.

Em uma entrevista ao site Heloísa Tolipan, Benício começou por desmentir os rumores de sua confirmação no elenco de "Renascer", o próximo remake do horário nobre da Globo, previsto para estrear em 2024. Ele afirmou: "parece que é mais uma vontade do público do que uma vontade da Globo. A casa nunca conversou comigo sobre isso. Não sei sequer como surgiu essa história".

Em seguida, o ator deixou em aberto a possibilidade de não renovar seu contrato de 30 anos com a emissora carioca, que se encerra no ano seguinte: "Em 2024, eu quero produzir as coisas que faço e isso não necessariamente implica que eu saia da Globo. Meu contrato vai até o ano que vem e já gravei ‘Justiça 2’, mas estou animado com esse novo caminho".

Para os fãs de Murilo Benício, uma boa notícia é que o ator poderá ser visto na reprise de "América", que estreia no Canal Viva a partir de 27 de novembro, substituindo a novela "Senhora do Destino", seguindo o mesmo padrão da versão original. Na trama assinada por Gloria Perez, Benício interpretou o protagonista, o que certamente será um deleite para os admiradores de seu trabalho.

O futuro de Murilo Benício na televisão ainda permanece incerto, mas o ator parece estar disposto a explorar novos horizontes e desafios em sua carreira. Os fãs e a indústria do entretenimento aguardam ansiosos por suas próximas decisões e projetos, conclui o Observatório dos Famosos.