Michelle Loreto celebra maternidade: "zero maquiagem, cabelo preso e camisola"

Michelle Loreto compartilhou uma emocionante atualização de sua vida pessoal, revelando a chegada de sua filha Aurora, nascida no último sábado (7/10), na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. A foto captura esse momento especial com a recém-nascida, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso. Ela também dedicou palavras reflexivas na legenda da publicação.

Na sua mensagem, a apresentadora expressou a simplicidade e a beleza do momento, valorizando a autenticidade que ele trouxe consigo. Ela descreveu o abraço reconfortante, a ausência de maquiagem, o cabelo preso e a camisola como símbolos de uma paz profunda que experimentou, mesmo em meio ao caos que pode cercar a maternidade.

Desafios

Além disso, Michelle compartilhou detalhes sobre o desafiador processo de parto que enfrentou. Ela havia se preparado para um parto normal, mas as complicações na pressão sanguínea a levaram a uma decisão rápida de intervenção médica. Ela descreveu sua jornada desde a internação até o momento da dilatação total, expressando as intensas emoções que vivenciou durante o trabalho de parto.

Por fim, Michelle revelou a chegada triunfante de Aurora à sua vida. A filha nasceu saudável, mesmo com as dificuldades enfrentadas durante o parto. A jornalista compartilhou suas primeiras impressões e sentimentos ao segurar sua filha nos braços, enfatizando a importância do apoio que recebeu durante esse momento decisivo de sua vida, conclui Observatório dos Famosos.