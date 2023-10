Mari Gonzalez: "momentos individuais" após rumores de término com Jonas Sulzbach

A influenciadora Mari Gonzalez, de 29 anos, decidiu se manifestar publicamente sobre os rumores que circulavam na internet acerca do possível término de seu noivado com Jonas Sulzbach, de 37 anos. As especulações sobre uma crise no relacionamento do casal começaram a surgir na semana passada, causando alvoroço entre seus seguidores e a mídia.

Por meio de uma publicação em sua conta no Instagram, Mari não confirmou o término, mas optou por esclarecer a situação, revelando que ambos estão atravessando um período de maior independência e individualidade em suas vidas.

"Se não fossemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso", afirmou Mari Gonzalez em sua postagem.

A influenciadora ainda destacou a importância do diálogo constante com Jonas, ressaltando o respeito e o amor que compartilham: "temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós", concluiu.

Na semana anterior, Jonas Sulzbach já havia se pronunciado sobre o assunto em uma entrevista ao colunista Leo Dias, assegurando que o relacionamento estava em bom estado: "sim, está tudo bem. Quem nos acompanha sabe que a Mari passou vários dias com a família dela na Bahia. Nem sempre conseguimos viajar juntos", esclareceu Jonas.

Apesar das especulações e rumores, o casal reforça a sua amizade e parceria duradoura, mantendo uma comunicação aberta e transparente em relação ao seu relacionamento, buscando o entendimento e o respeito mútuo em meio às adversidades, conclui o Observatório dos Famosos.