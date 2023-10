Lucas Souza abre o coração e faz confissões sobre casamento com Jojo Todynho em "A Fazenda 15"

Lucas Souza, participante do reality show "A Fazenda 15", da Record TV, deixou os telespectadores intrigados ao abrir o coração sobre seu casamento com Jojo Todynho, a campeã da edição 12 do programa. Durante uma conversa franca com André Gonçalves e Rachel Sheherazade, Lucas compartilhou detalhes sobre a relação que teve com a cantora, segundo o Observatório dos Famosos.

O ex-militar, que se separou de Jojo Todynho no final do ano passado, fez questão de desmistificar o rótulo frequentemente associado à artista como sendo "estressada". De acordo com Lucas, a realidade é totalmente diferente do que muitos imaginam. Ele revelou: "a minha ex-esposa é uma pessoa tranquila. Ela é extremamente fácil de lidar? Uma imagem completamente diferente do que as pessoas têm do reality".

Lucas Souza continuou a surpreender ao descrever a personalidade de Jojo Todynho como "inocente" e explicou como ela se envolve em conflitos. "Ela dá palco para as pessoas, ou seja, a pessoa responde e ela já vai lá comentar. Com isso, ela tá sempre em briga e essas coisas. Mas é uma pessoa muito fácil de se conviver", concluiu o ex-marido da cantora.

Atualmente, Jojo Todynho está em um relacionamento com Guilherme Santiago, um carioca, e sua vida amorosa continua a ser acompanhada de perto pelos fãs. A conversa reveladora de Lucas Souza oferece um vislumbre dos bastidores de um relacionamento que intrigou muitos e lança luz sobre a verdadeira personalidade da artista.

Este relato íntimo de Lucas Souza acrescenta uma camada de complexidade à imagem pública de Jojo Todynho, mostrando que, por trás das câmeras, ela é uma pessoa tranquila e fácil de conviver, muito diferente do estereótipo frequentemente associado a participantes de reality shows. A história continua a ser acompanhada com interesse pelo público.