Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert flagradas filmando projeto secreto

Quase 20 anos após o lançamento da icônica comédia adolescente "Meninas Malvadas", alguns dos membros do elenco original tiveram uma mini reunião secreta para um projeto especial em Los Angeles na última sexta-feira (6/10). As estrelas Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert foram flagradas com equipes de filmagem em um campo de futebol em Los Angeles (EUA).

the Plastics from Mean Girls are back pic.twitter.com/hHRouUS1WZ — Pop Culture Posts (@notgwendalupe) October 6, 2023

No filme de 2004, Lohan interpretou Cady Heron, uma estudante que havia acabado de se mudar da África e agora era uma excluída em sua escola secundária. Foi lá que ela foi apresentada à seriedade da hierarquia social ao conhecer as rainhas adolescentes Karen Smith (Seyfried), Gretchen Wieners (Chabert) e sua líder, Regina George (Rachel McAdams) - o trio ferozmente conhecido como "The Plastics". McAdams não estava presente na filmagem.

As atrizes estavam todas sorridentes, e Seyfried e Chabert estavam vestindo o que qualquer Plastic que se preze usaria em uma quarta-feira: rosa! A fictícia herdeira dos Toaster Strudel foi vista dirigindo um conversível prateado, semelhante ao do famoso cena "entra, perdedora - vamos às compras" do filme.

Em outra foto, Seyfried foi flagrada segurando um microfone enquanto usava um blazer - possivelmente uma homenagem à sua participação em "Meninas Malvadas", onde fazia a previsão do tempo na escola e informava à sua turma que havia "30% de chance de já estar chovendo", o que de fato estava acontecendo.

Enquanto estava no set, Lohan, vestida de preto, carregava uma bolsa com zíper que dizia "Membro do Clube das Plastics". Os detalhes sobre a reunião estão sendo mantidos em sigilo, mas o filme está comemorando um grande marco no próximo ano.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried and Lacey Chabert enjoyed a mini Mean Girls reunion of sorts in Los Angeles. pic.twitter.com/RSwh8czb8a — @21metgala (@21metgala) October 6, 2023

Vinte anos após o lançamento do filme original nos cinemas, será lançado o "Mean Girls Musical Movie" (Filme Musical Meninas Malvadas). Tina Fey, que escreveu tanto o filme original quanto o musical da Broadway, anunciou o projeto em janeiro de 2020. O novo filme verá Fey reprisando seu papel, ao lado de Tim Meadows, que retorna como o Diretor Duvall.

Em fevereiro, Seyfried disse ao Entertainment Tonight que ela e seus antigos colegas de elenco estão "100% comprometidos" em fazer uma participação especial. "'Meninas Malvadas' tem um longo legado, e acho que todos nós só precisamos nos reunir", disse ela. No entanto, não se sabe se eles realmente estarão envolvidos no musical, que conta com Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey e Bebe Wood.

Na terça-feira, a Paramount Pictures celebrou o dia 3 de outubro compartilhando o filme completo de "Meninas Malvadas" em mini clipes no TikTok.

"Entra, perdedora. Estamos assistindo ao filme completo de #MeninasMalvadas", foi a legenda do primeiro dos 23 uploads.

F8BY4jWWUAACXOm

A data é uma referência a uma conversa entre o personagem de Lohan e seu crush, Aaron Samuels. Na cena, Heron não consegue conter a empolgação quando o atleta estrela da escola pergunta que dia é durante a aula de matemática.

Para os fãs interessados em assistir ao filme na íntegra, ele pode ser encontrado no YouTube com anúncios e no Paramount+. O clássico também está disponível para compra na Amazon e iTunes, informa a People.