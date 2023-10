Lexa e MC Lan reatam amizade após anos de desentendimento

Lexa, cantora de 28 anos, surpreendeu seus fãs ao revelar que finalmente fez as pazes com MC Lan, seu companheiro de longa data na música "Sapequinha", lançada em 2018. O anúncio aconteceu através de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, onde os dois artistas aparecem dançando ao som do hit, celebrando a reconciliação após anos de desentendimentos, anunciou O Dia.

No vídeo, Lexa compartilhou sua felicidade e destacou como o tempo é capaz de trazer o amadurecimento e a resolução de conflitos. Ela escreveu: "quem ama 'Sapequinha' aí? Teve até show na cozinha. O tempo traz o amadurecimento e hoje, depois de tantos anos, fizemos as pazes. Essa música mudou nossas vidas pra melhor, né, MC Lan?".

A notícia pegou os internautas de surpresa, com muitos deles expressando choque ao descobrir que os dois artistas haviam brigado anteriormente. Um fã comentou: "gente, eu nunca soube dessa briga", enquanto outro acrescentou: "eu nem sabia que os dois tinham brigado". Lexa, ex-mulher do também cantor MC Guimê, esclareceu a situação dizendo: "nunca foi explanado (risos), mas estamos de boa agora".

A reconciliação entre Lexa e MC Lan é uma notícia emocionante para os fãs que admiram a parceria dos artistas em "Sapequinha" e que agora podem esperar possíveis colaborações futuras. O episódio mostra como o tempo pode curar antigas feridas e trazer maturidade para as relações, especialmente no competitivo mundo da música.