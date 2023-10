Kanye West e Bianca casam a poucos minutos da casa de Kim

Kanye West e sua nova esposa, Bianca Censori, realizaram sua cerimônia de casamento a poucos minutos da casa de sua ex-esposa, Kim Kardashian, na Califórnia (EUA). Conforme fontes que confirmaram que Kanye e Bianca "oficialmente" selaram sua união, novos detalhes sobre o casamento do casal surgiram, revelando a localização um tanto desconcertante de sua cerimônia, localizada a poucos minutos da mansão de sua ex-mulher, em Calabasas, conforme relatado pelo The Mirror.

De acordo com a licença de casamento obtida pelo veículo, o casal trocou votos no dia 20 de dezembro de 2022, em Palo Alto, Califórnia, em um local secreto. Esse local não divulgado estava um pouco próximo demais da residência de U$40 milhões de Kim e Kanye em Calabasas.

O casamento de Kanye e Bianca estava envolto em sigilo por algum tempo, pois antes acreditava-se que estavam em um "casamento espiritual", mas agora foi confirmado que estão legalmente casados. A cerimônia do casal estiloso foi oficiada pelo californiano ordenado James Mayfield, o que não exigiu testemunhas devido à natureza confidencial.

Diferenças

Kanye e Bianca se casaram apenas um mês após o divórcio do famoso rapper de Kim Kardashian. Kim entrou oficialmente com o pedido de divórcio do rapper de "Praise God" em fevereiro de 2021, um processo que só foi finalizado em novembro de 2022. O cronograma exato do relacionamento de Kanye com Bianca não está claro, mas eles foram relacionados quando ela se juntou à equipe Yeezy como designer arquitetônica, em novembro de 2020.

O casamento de Kanye com Bianca contrasta drasticamente com seu casamento com Kim, pois eles haviam se casado em uma cerimônia luxuosa, repleta de celebridades, que abrangeu de Paris a Florença. A fundadora da SKIMS se casou com Kanye usando um deslumbrante e caro vestido de casamento Givenchy no valor de mais de U$400 mil em uma bela cerimônia altamente divulgada.

Após o casamento, em maio de 2014, o casal talentoso passou seis anos juntos e teve quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm West.

Quanto ao recente casamento de Kanye com Bianca, há poucas informações disponíveis, já que o casal manteve sua cerimônia muito privada. Um amigo próximo do casal disse: "etêm sido extremamente discretos sobre os detalhes do dia do casamento. Acredito que apenas os dois sabem exatamente como tudo aconteceu".

Após a cerimônia de casamento, o casal foi visto usando alianças de casamento, demonstrando seu compromisso um com o outro. Desde que Bianca e Kanye se uniram, eles têm atraído grande interesse em seu relacionamento, enfrentando críticas dos moradores italianos e especulações recentes sobre Kanye "controlar" sua nova esposa com uma "proibição de falar" e "regras alimentares".