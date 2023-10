Flora Matos, a polêmica rapper, alcança o topo com "Piloto"

Flora Matos, aos 34 anos, está provando ser uma força incontestável na cena musical brasileira, graças ao seu sucesso estrondoso com a música "Piloto". O hit, originalmente lançado em meados de 2018, tem conquistado o público de forma avassaladora e agora figura entre as dez músicas mais reproduzidas do Brasil.

Essa ascensão meteórica da canção é notável, especialmente considerando que sua popularidade inicial foi impulsionada pelo TikTok. Desde então, "Piloto" se estabeleceu como um dos principais marcos da carreira da artista brasiliense. Atualmente, a faixa acumula mais de 22 milhões de reproduções, saltando 18 posições nas paradas musicais nas últimas 24 horas, alcançando o nono lugar.

Flora Matos não é apenas conhecida por seu talento musical, mas também por sua personalidade forte e polêmica. Ao longo dos anos, ela se envolveu em diversas controvérsias devido ao seu posicionamento em relação a questões delicadas e atritos com outros músicos famosos, como Anitta, Karol Conká, Luísa Sonza e Emicida.

Quem é Flora Matos?

Nascida em Brasília (DF), Flora Matos é uma cantora e compositora que ganhou notoriedade após o sucesso de "Pretin", que fez parte da trilha sonora de "Malhação - Sonhos" (2014), exibida na Globo.

Essa música lhe rendeu uma indicação ao VMB, na categoria Hit do Ano, e já havia sido indicada como Aposta MTV no ano anterior.

Sua jornada musical começou em 2009, quando lançou sua primeira mixtape, "Flora Matos vs Stereodubs". Em 2017, ela lançou seu primeiro álbum independente, "Eletrocardiograma", e em 2018, "Piloto" como single. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Flora Matos lançou seu segundo álbum, "Do Lado de Flora", e no ano seguinte continuou promovendo o álbum "Flora de Controle".

Atualmente, Flora Matos é uma sensação nas redes sociais, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, e conquistou a impressionante marca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o que representa o auge de sua carreira musical. Ela é uma artista que continua a surpreender e a cativar o público brasileiro com seu talento e sua autenticidade, conclui o Observatório dos Famosos.