Fãs fazem pedidos de encontro a Hugh Jackman após separação

Hugh Jackman tem sido inundado com pedidos de encontros de fãs apaixonadas após sua separação de Deborra-Lee Furness.

O astro de "Wolverine", com 54 anos, anunciou que ele e a atriz de 67 anos estavam se separando após 27 anos de casamento, tornando-se desde então um dos solteiros mais desejados de Hollywood.

"Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos em um maravilhoso e amoroso casamento. Agora, nossa jornada está mudando, e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual", disse o casal em um comunicado conjunto no mês passado.

"Nossa família sempre foi e continuará sendo nossa maior prioridade. Assumimos este próximo capítulo com gratidão, amor e bondade. Agradecemos muito por compreender e respeitar nossa privacidade enquanto nossa família navega por esta transição. Esta é a única declaração que qualquer um de nós fará", acrescentaram, encerrando as especulações de que falariam publicamente sobre o fim do casamento.

Hugh e Deborra-Lee têm dois filhos, Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18 anos, e embora não tenham dado uma razão para a surpreendente separação, a notícia colocou o astro de "O Rei do Show" na lista dos solteiros mais desejados de Hollywood, com fãs tentando desesperadamente marcar um encontro com a estrela australiana.

"Agora estamos todos comentando porque sabemos que este homem incrível está tecnicamente disponível, certo? Eu sei que estou! Estou convencida de que deslizar nas mensagens diretas realmente funciona", brincou uma.

Fãs em extase

"Vou deixar você me levar para um encontro agora, Hugh", comentou outra no Instagram. "Você é o solteiro mais cobiçado e mais quente do mundo", disse outra. "Também estou solteira!", implorou mais uma.

Desde a notícia de seu divórcio, Hugh foi visto desfrutando de uma série de saídas de alto perfil, incluindo a presença em um jogo de futebol americano dos Kansas City Chiefs na cidade de Nova York, ao lado de amigos próximos Ryan Reynolds, Blake Lively e Taylor Swift.

Sua amizade próxima com a cantora australiana Betty Who também levantou sobrancelhas entre seus fiéis fãs, depois que a dupla foi fotografada compartilhando um abraço nos bastidores de seu show da Broadway, "Hadestown". A jovem de 31 anos, casada com o fotógrafo Zac Cassar, compartilhou uma foto dela e Hugh no Instagram, com a legenda: "MEU CONFRATERNIZADOR!!!! Obrigada por vir nos ver em @hadestown e ser tão gentil!"

Também foi relatado que Hugh está prestes a escrever uma memória reveladora, e de acordo com a Us Weekly, o livro conterá revelações "bombásticas" sobre sua vida antes de Hollywood e sua subsequente ascensão à fama. "O conteúdo será Hugh falando sobre sua vida. Ele vai se abrir sobre sua vida como nunca antes", afirmou uma fonte levantada pelo The Mirror.