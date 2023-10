Com seios e bumbum à mostra, Xuxa utiliza fantasia ousada e futurista durante evento Imagem: reprodução Instagram (@xuxameneghel)

Xuxa, de 60 anos, ousou no look que utilizou no Baile de Halloween que foi realizado em São Paulo na noite da última quarta-feira (11).

Para o evento, em que ela é madrinha, a apresentadora apostou em uma roupa futurista, dourada e transparente, simulando uma armadura, que deixou os seios e o bumbum parcialmente de fora.

Confira:

Além de Xuxa, o evento também contou com as presenças de Ivete Sangalo e Preta Gil. Em entrevista, Preta falou sobre o processo de tratamento contra o câncer.

“Fiquei muito afastada dessas energias e, agora, aqui no baile da Sephora, eu me conecto e fortaleço meu processo de cura recebendo esse amor, vendo tanta gente linda botando sua criatividade para fora. Isso é vital, venho aqui para receber vitalidade para continuar minha luta”, disse.

Veja o look de Preta Gil no evento:

Já Ivete Sangalo optou por um visual mais assustador:

Alok mostra reencontro com o pai, sobrevivente do ataque do Hamas: “Que alívio poder te abraçar”

Após se emocionar ao falar sobre o conflito entre o Hamas e Israel, o DJ Alok usou as redes sociais para mostrar que finalmente pôde reencontrar seu pai, Juarez Petrillo, o DJ Swarup. Ele estava em uma festa rave em Israel, que foi alvo de ataques de extremistas no último dia 7. Dois brasileiros que também participavam do festival de música eletrônica morreram.

“Que alívio poder te abraçar pai!”, escreveu o DJ Alok, em postagem em seu Instagram.

Alok explicou que o pai foi contratado para tocar na edição israelense da festa “Universo Paralello”, que foi interrompida pelos ataques do Hamas, e que ele conseguiu fugir em um carro até um bunker. De lá, conseguiu seguir até Tel Aviv, onde aguardou até conseguir voltar ao Brasil.

“Meu pai estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeio e o evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Todo mundo saiu correndo. Meu pai saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá”, relatou Alok.

