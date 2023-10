Barbra Streisand revela abordagem de Marlon Brando com pedido inapropriado

Na sua mais recente autobiografia, intitulada "My Name Is Barbra," a lendária artista Barbra Streisand abriu o livro de memórias com uma revelação surpreendente. Streisand, agora com 81 anos, descreveu o momento em que o ícone do cinema Marlon Brando, em 1966, fez uma proposta inapropriada a ela durante uma festa. Em suas palavras, Brando teria dito: "Eu gostaria de f*der?". Esta revelação impactante levanta questões sobre a carreira e a vida pessoal de ambos os artistas.

Segundo um trecho do livro obtido pela Vanity Fair, na época do incidente, a esposa de Marlon Brando, a atriz polinésia aposentada Tarita Teriipaia, também estava presente na festa, em uma sala adjacente. Apesar da rejeição inicial por parte de Streisand, Marlon Brando, famoso pelo filme "O Poderoso Chefão," persistiu e fez a mesma proposta à atriz durante um passeio nos anos 1970.

Surpreendentemente, apesar de ter sido rejeitado duas vezes por Barbra Streisand, os dois mantiveram uma amizade duradoura. O New York Post tentou contatar Streisand para obter um comentário sobre essa revelação inesperada.

Outro capítulo do livro revela os esforços de Streisand para convencer o astro de "O Grande Gatsby," Robert Redford, a participar do filme romântico de 1973, "Nosso Amor de Ontem." Streisand descreve Redford como uma rara combinação de intelecto e carisma, mas ele inicialmente recusou o papel.

Ela recorreu ao diretor Sydney Pollack, amigo de Redford, em busca de ajuda, destacando que ambos acreditavam que apenas Redford poderia dar vida ao personagem. Redford, no entanto, tinha preocupações sobre a profundidade de seu papel no filme.

Aparentemente, ele questionou o desenvolvimento de seu personagem, Hubbell, e expressou preocupações sobre sua natureza "rasa e unidimensional." Redford também estava preocupado com a reputação de Streisand como alguém extremamente controladora e temia que ela dirigisse a si mesma, comprometendo o projeto.

Em última análise, Streisand e Pollack aceitaram as demandas de Redford e trabalharam para fortalecer seu papel no filme, tornando-o mais equilibrado. O processo de escalação de Redford revela as complexidades da indústria do entretenimento, onde egos e reputações podem desempenhar um papel significativo nas decisões de elenco.

A autobiografia de Streisand não apenas oferece um vislumbre de sua vida pessoal e carreira, mas também destaca os desafios e as negociações que ocorrem nos bastidores de Hollywood. Ainda assim, as revelações sobre seu encontro com Marlon Brando e a luta para escalar Robert Redford em um de seus filmes certamente deixarão os leitores intrigados com os detalhes do mundo do entretenimento.