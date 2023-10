Astro de E.T., Henry Thomas está irreconhecível após 41 anos

Henry Thomas, o ator que interpretou o jovem Elliott no icônico filme de 1982 "E.T. - O Extraterrestre", dirigido por Steven Spielberg, está de volta às manchetes, mas desta vez não é por um novo projeto cinematográfico. Aos 52 anos, Thomas é agora o foco da atenção por sua notável transformação física e por suas revelações sobre sua jornada na indústria do entretenimento.

Imagem: Instagram

O filme não apenas se tornou uma das maiores obras-primas da ficção científica, mas também lançou as carreiras de suas jovens estrelas, Henry Thomas e Drew Barrymore, no estrelato. Com apenas 10 anos na época, Thomas conquistou o público com sua emocionante atuação como Elliott, o garoto que se torna amigo de um alienígena e embarca em uma jornada emocional inesquecível.

O que muitos não sabem é que Henry Thomas quase não conseguiu o papel. Ele foi escalado depois que outro ator havia sido dispensado devido a mau comportamento. Sua audição improvisada, na qual teve que expressar a tristeza de perder um amigo, impressionou tanto Spielberg que ele recebeu o papel na hora, segundo o Mirror.

Após "E.T.", Henry Thomas continuou a atuar em vários filmes de sucesso, incluindo "Legends of the Fall", "Gangs of New York" e "Ouija: A Origem do Mal". No entanto, sua carreira enfrentou altos e baixos, e ele revelou que considerou abandonar a atuação devido a dificuldades financeiras após uma greve de roteiristas.

Thomas admitiu que a indústria cinematográfica o sobrecarregou em certo ponto, levando-o a contemplar uma mudança de vida radical, como iniciar uma fazenda e criar seus filhos longe de Los Angeles. No entanto, ele optou por continuar atuando e teve sucesso em papéis diversos.