Aquaman: Elon Musk evitou a demissão de Amber Heard e a atriz acusa Jason Momoa de zombarias

O julgamento de Amber Heard vs Johnny Depp desencadeou todos os tipos de paixões a favor e contra seus protagonistas. No caso da atriz, como foi revelado recentemente, chegou mesmo a custar-lhe o seu trabalho na saga de Aquaman, sendo salva por seu ex-companheiro, Elon Musk.

A Variety divulgou a informação, a qual acrescentou as acusações de Heard contra Jason Momoa de zombar dela, chegando aos sets bêbado e vestido... como Depp.

Um novo e divertido capítulo da novela.

Mas vamos passo a passo.

Jason Momoa “disfarçado” como Johnny Depp

Jason Momoa Protagonista de Aquaman (David Livingston/Getty Images)

Tudo aconteceu nas gravações de Aquaman, filme da Warner lançado em 2018. De acordo com documentos que fizeram parte do julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp, a atriz descreveu um “cenário hostil” com Momoa, supostamente embriagado, vestido como o ator de Piratas do Caribe.

Além disso, teria pressionado para a demissão de Heard, que fazia o papel da heroína Mera.

“Jason disse que ele queria que eu fosse demitida”, afirmou Heard ao seu terapeuta, de acordo com as anotações. “Jason, bêbado, chegando atrasado ao set. Vestido como Johnny. Com os anéis também”.

Mas de acordo com fontes citadas pela Variety, nada de anormal aconteceu durante as gravações. "Jason trabalha duro, gosta de tomar uma cerveja de vez em quando como todos, mas não apareceu bêbado no set", disse uma das pessoas citadas. "E não se veste como Johnny Depp: sempre se vestiu com esse estilo boêmio".

Elon Musk vem ao resgate de Amber Heard

Amber Heard e Elon Musk (Fuente: Twitter)

E então Elon Musk entra no palco. Como todos sabem, o multimilionário saiu com a atriz e manteve a amizade após o término.

Fontes múltiplas indicam à Variety que, devido à indignação gerada contra Heard devido ao julgamento de Depp, a Warner pensou em demiti-la... mas Elon Musk entrou para o resgate.

A Variety indicou que Musk “fez com que um de seus advogados enviasse uma carta inflamada para a Warner Bros., ameaçando ‘queimá-los até os alicerces’ se sua namorada fosse demitida da sequência”.

Finalmente, Amber Heard não apenas permaneceu em Aquaman, mas também aparecerá em Aquaman e o Reino Perdido, sequência programada para dezembro deste ano. Mas os avanços indicam que terá muito pouca relevância na trama.