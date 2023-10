Após vaquinha online, motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo; veja quanto ele arrecadou

Diones Coelho, motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2 de setembro, mostrou ao público o carro que adquiriu após realizar uma vaquinha online.

“Aqui é uma bênção, uma ferramenta de trabalho, vou poder trabalhar numa categoria melhor, para poder ganhar um pouco melhor e dar um sustento melhor para minha família e para os meus filhos”, comenta Diones no vídeo.

O motorista também agradeceu aos doadores.

“Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo”.

Segundo o site Splash, o rapaz tinha a meta de R$ 30 mil, mas arrecadou mais de R$ 170 mil.

Assista ao vídeo:

⏯️ Motorista que atropelou Kayky compra carro com dinheiro de vaquinha.



Diones Coelho fez uma vaquinha para arrumar o carro em que trabalhava como motorista de aplicativo quando atropelou Kayky Brito.



Leia: https://t.co/Jdxxdo2dUp pic.twitter.com/r2oGlHt4tX — Metrópoles (@Metropoles) October 11, 2023

Kayky Brito publica primeiro vídeo após acidente

Após deixar hospital no fim do mês de setembro, Kayky publicou o primeiro vídeo após o grave acidente na última terça-feira (10).

O ator agradeceu ao motorista por prestar socorro. “Obrigado ao motorista, que salvou a minha vida e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagens! Obrigado de coração, eu leio cada uma delas”, disse.

Kayky Brito está em casa após ser atropelado, no início de setembro, e ficar quase 30 dias internado.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator aparece agradecendo aos fãs, familiares e ao motorista Diones Coelho, que o socorreu.



Saiba mais: https://t.co/W2xdqUgQFc pic.twitter.com/FDpwOeRomP — CNN Pop (@cnnpop) October 10, 2023

Após a fala, Diones comentou o vídeo de Kayky: “Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!”.

