Após ser diagnosticado com demência, amigo revela que Bruce Willis não consegue falar direito: “Perdendo a alegria de viver”

Amigo de Bruce Willis, Glenn Gordon Caron deu mais detalhes sobre o estado de saúde do ex-ator, que foi diagnosticado com demência.

De acordo com o produtor, Willis não consegue mais se falar direito e e está “perdendo a alegria de viver”, disse em entrevista ao New York Post.

Os dois se conheceram na série ‘A Gata e o Reto’ (1985-1989), que ao lado do primeiro filme ‘Duro de Matar’ (1988), alçou Bruce Willis ao sucesso.

O ex-ator, que está com 68 anos, anunciou a aposentadoria em março de 2022 após o diagnóstico de afasia. Quase um ano depois, em fevereiro deste ano, se tornou público o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT).

“Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele”, comentou o produtor.

“Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz - não queria que ninguém soubesse disso - e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi”, explicou.

O ator é casado com a modelo Emma Heming Willis, de 45 anos, desde 2009. Bruce tem dois filhos com a atual mulher: Mabel (10 anos) e Evelyn (7 anos). Além disso, o ator também é pai de Tallulah (29 anos), Rumer (34 anos) e Scout (31 anos), do casamento com a atriz Demi Moore.

