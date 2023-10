Andressa Urach revela reação do namorado sobre prostituição e vídeos de sexo: “Foco financeiro”

Andressa Urach revelou 'acordo' com novo namorado para seguir no mundo do entretenimento adulto (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach celebrou seus 36 anos na quarta-feira (11) com familiares e amigos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também estava presente na comemoração seu novo namorado, Sergio Carvalho, com quem ela assumiu a relação recentemente. Ela revelou que eles fizeram “um acordo”, já que a ex-miss Bumbum garantiu que o relacionamento não fará com que ela deixe a prostituição e a produção de vídeos de sexo.

“Falei para ele que tenho foco financeiro no meu trabalho e para a gente namorar, a condição seria ele aceitar o que faço como atriz pornô. Falei que ia continuar gravando com homens e mulheres. Também disse que ia seguir trabalhando como garota de programa. Tenho pensado muito no meu futuro e aposentadoria. Então, meu foco mesmo é vida financeira. Isso foi muito conversado antes da gente iniciar o namoro”, disse Andressa, em entrevista à “Quem”.

Conforme a modelo, o namorado afirmou que se “incomoda” com a profissão dela, mas garantiu que não vai interferir. “Ele falou que não seria fácil lidar porque como qualquer pessoa, ele sente ciúme, mas que ele não ia atrapalhar o meu trabalho. Disse que ia aceitar por gostar de mim”, contou a loira.

A modelo disse, ainda, que seu relacionamento será mantido na vida privada, já que seu namorado é reservado e não vai participar dos seus conteúdos adultos. “Não pretendo gravar com o Sergio. Ele é muito discreto e reservado. Mas as gravações são o meu trabalho e não vou parar. Sou uma atriz de conteúdo adulto”, afirmou ela.

Andressa Urach revela que está namorando e se declara: "Apaixonada" (Reprodução/Instagram)

Apoio do ex-marido

Esse é o primeiro relacionamento público da ex-miss Bumbum após o fim do casamento com Thiago Lopes, com quem teve um filho, o pequeno Leon. O término em fevereiro deste ano foi conturbado e, em meio a uma briga judicial, ele ficou com a guarda do menino.

Após o anúncio feito por Andressa, um seguidor questionou Thiago Lopes sobre o que ele achava do novo namoro dela. E o ex respondeu: “Desejo felicidade e força ao casal. Tem tudo pra dar certo.”

Sergio Carvalho, por sua vez, não é famoso e mantém um perfil fechado nas redes sociais. Ele não se pronunciou sobre o namoro com a modelo, mas repostou a postagem dela que anunciou o relacionamento.

Nessa postagem, inclusive, Andressa restringiu os comentários, evitando a enxurrada de críticas.

LEIA TAMBÉM: