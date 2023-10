Alok mostra reencontro com o pai, sobrevivente do ataque do Hamas: “Que alívio poder te abraçar”

DJ Alok mostra reencontro com o pai, o DJ Swarup, que escapou com vida de um ataque do Hamas, em Israel (Reprodução/Instagram)

Após se emocionar ao falar sobre o conflito entre o Hamas e Israel, o DJ Alok usou as redes sociais para mostrar que finalmente pôde reencontrar seu pai, Juarez Petrillo, o DJ Swarup. Ele estava em uma festa rave em Israel, que foi alvo de ataques de extremistas no último dia 7. Dois brasileiros que também participavam do festival de música eletrônica morreram.

“Que alívio poder te abraçar pai!”, escreveu o DJ Alok, em postagem em seu Instagram.

Alok explicou que o pai foi contratado para tocar na edição israelense da festa “Universo Paralello”, que foi interrompida pelos ataques do Hamas, e que ele conseguiu fugir em um carro até um bunker. De lá, conseguiu seguir até Tel Aviv, onde aguardou até conseguir voltar ao Brasil.

“Meu pai estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeio e o evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Todo mundo saiu correndo. Meu pai saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá”, relatou Alok.

O DJ disse que só soube que o pai estava no local após as notícias começarem a circular nas redes sociais. “Eu não moro com meu pai há 15 anos, ele é DJ, viaja muito pelo mundo e eu também (...) e eu soube que ele estava lá pela internet”, relatou.

O DJ Swarup chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, que mostrou o início do ataque do Hamas contra a área em que a festa era realizada (veja abaixo).

Contratado para tocar

Alok também desmentiu a informação de que o DJ Swarup seria o organizador da festa rave em Israel. “Infelizmente a todo esse caos está rolando uma fake news. Meu pai é idealizador do festival ‘Universo Paralello’, que acontece no Brasil há mais de 20 anos e é o maior festival de arte e cultura alternativa da América Latina. É conhecido mundialmente e diversos turistas estrangeiros frequentam. Então há interesse de produtores internacionais em licenciar a marca. E quanto fazem isso têm o direito do uso do nome e da identidade visual”, explicou.

“Meu pai já licenciou para vários produtores na Índia, México, Argentina, Europa, Tailândia, e agora foi a primeira vez em Israel. Então um produtor chamado ‘Tribe Of Nova’ licenciou o evento e contratou meu pai. Então, toda a responsabilidade do evento é dessa produtora”, destacou ele.

“Eu também me indaguei pq fizeram um evento tão próximo da Faixa de Gaza. Mas descobri que desde 2000 acontecem muitos eventos nesse local. Israel é um grande polo da música eletrônica e de eventos com esses perfis. Então, meu pai não é o responsável e ele foi lá como contratado”, disse Alok.

Nas redes sociais, a organização do festival publicou uma nota sobre o ataque em Israel. “Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento ‘Tribe of Nova edição Universo Paralello’ estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, diz o comunicado.

“Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local”, ressaltou o texto.

Brasileiros mortos

Também estavam no mesmo festival os brasileiros Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer, ambos de 24 anos, que tiveram as mortes confirmadas.

Já a brasileira Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, segue desaparecida. Ela estava no “Universo Paralello” com o namorado, o israelense Gabi Azulay, que teve a morte confirmada.

