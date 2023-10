U2 dedica show às vítimas israelenses de ataque do Hamas

"Diante do que aconteceu em Israel e Gaza, uma música sobre não violência pode parecer um tanto ridícula, até mesmo risível", disse Bono, vocalista do U2, a uma plateia silenciosa em um vídeo postado no Instagram da banda. "Mas nossas orações sempre foram pela paz e pela não violência".

"Mas nossos corações e nossa raiva, vocês sabem para onde estão apontados", continuou o cantor. "Então cantem conosco? e por essas belas crianças naquele festival de música".

Enquanto o primeiro verso da música começa, Bono, 63 anos, consegue alterar a letra para refletir a recente tragédia no Oriente Médio em vez do assassinato do Dr. Martin Luther King Jr.

"Na manhã de 7 de outubro, o sol está nascendo no céu do deserto", canta Bono. "Estrelas de Davi, tiraram sua vida, mas não puderam tirar o seu orgulho".

O restante da música permaneceu inalterado, enquanto os fãs entoavam a melodia, levantou o New York Post.

Emoção

Vários usuários do Instagram agradeceram ao grupo de rock irlandês pela comovente homenagem.

"Obrigado Bono por mencionar Israel e Gaza (Palestina) como iguais", comentou um usuário. "A complexidade desta guerra vai muito além da ação nos últimos 2/3 dias, e a única coisa que podemos desejar é uma paz duradoura. Você é como sempre o melhor Sr. Bono".

"Obrigado do fundo do meu coração dolorido", escreveu uma segunda pessoa.

"Obrigado pelo seu apoio e por falar contra a violência e o terror", ecoou um terceiro usuário.

"Nossos corações estão partidos, obrigado por falar por nós quando tantos outros se calam", disse uma quarta pessoa.

A mudança na letra da música ocorre após a morte de pelo menos 260 pessoas no festival Supernova em Israel, quando o grupo terrorista palestino Hamas, fortemente armado, entrou no deserto de Negev, perto da Faixa de Gaza, durante um ataque surpresa no sábado de manhã.

Uma tragédia devastadora

Vídeos obtidos de uma câmera no painel de um carro mostram um participante sendo baleado a queima-roupa e pertences das vítimas sendo saqueados durante o banho de sangue.

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores de Israel postou várias imagens horríveis do massacre online, mostrando vários participantes sendo baleados enquanto tentavam escapar com suas vidas.

"Debates se deveríamos ou não compartilhar essas imagens horríveis, mas o mundo precisa saber contra o que estamos lutando", disse o ministério em um comunicado.

"Esses não são 'combatentes pela liberdade'. Eles são terroristas do Hamas, da mesma forma que os terroristas do ISIS", continuou o comunicado. "Massacrando famílias, sequestrando avós. Profanando corpos".

Um participante lembrou de se esconder sob um monte de corpos em um abrigo antiaéreo por sete horas para não ser descoberto.

"Os árabes atacaram a festa e começaram a atirar e lançar granadas no abrigo que não tinha portas", escreveu Lee Sasi. "15 granadas e mil balas disparadas".

Outro participante, um jovem americano-israelense chamado Hersh Golberg-Polin, perdeu o braço do cotovelo para baixo e foi feito prisioneiro pelo grupo militante momentos depois de enviar uma mensagem para sua mãe dizendo que a amava e "me desculpe".