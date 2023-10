Simone Mendes: "a vida me mostrou que sou capaz"

Simone Mendes, cantora sertaneja, compartilhou sua jornada e reflexões sobre sua carreira solo durante uma participação no programa "Encontro", da Globo, na segunda. A artista, que costumava formar uma dupla de sucesso com sua irmã Simaria, abriu seu coração para falar sobre os desafios e conquistas após o fim das atividades em conjunto, no final de 2022.

No programa, a apresentadora Patrícia Poeta questionou Simone sobre os desafios enfrentados nesse período de transição. A cantora respondeu com emoção: "trouxe ensinamentos. A vida me mostrou que sou capaz". Para Simone, a experiência de seguir uma carreira solo foi fundamental para comprovar suas habilidades e talento.

"Aprendi que sou capaz de fazer o que amo, e tenho talento para isso. Muitas vezes, duvidamos de nossas próprias capacidades", explicou Simone. "Quando me vi na responsabilidade de administrar minha carreira e minha própria empresa, arregacei as mangas e fui atrás de tudo. Tornei-me uma das maiores artistas do nosso país, o que me deu a força para acreditar em mim mesma", afirmou a artista.

Atualmente em sua jornada solo, após um ano desde o início de suas atividades independentes, Simone consolidou sua posição como uma das artistas mais populares do Brasil.

Seu single "Erro Gostoso", que é destaque em seu primeiro álbum intitulado "Cintilante", já acumula milhares de reproduções e vendas, demonstrando seu sucesso contínuo e sua força no cenário musical brasileiro, conclui o Observatório dos Famosos.