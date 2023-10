Ryan Reynolds fala sobre saúde mental: "não está sempre ótima"

O astro de Hollywood Ryan Reynolds admitiu que está em constante evolução quando se trata de sua saúde mental. Ele foi homenageado na noite de segunda-feira (9/10) em Nova York, durante o 11º Gala Anual Revels & Revelations da Bring Change to Mind, uma organização sem fins lucrativos focada na saúde mental, co-fundada pela atriz Glenn Close.

Falando exclusivamente ao Page Six no evento, Reynolds, de 46 anos, abordou suas próprias lutas com a saúde mental, revelando que às vezes se sente "fora de controle".

"Para ser honesto, nem sempre está ótimo", respondeu quando questionado sobre como mantém seu equilíbrio mental.

Ele acrescentou: "certamente tenho meus próprios rituais e coisas que me ajudam a permanecer com os pés no chão e a evitar que minha mente saia do controle. Às vezes sou realmente bom nisso, às vezes não".

Autoconsciência alerta

Reynolds explicou que, quando se torna consciente desses momentos de descontrole, ele medita na tentativa de "dedicar tempo" a si mesmo para se reequilibrar.

"Eu tenho a tendência de me sobrecarregar quando estou nesse estado", explicou o astro de "Lanterna Verde". "Estou ciente disso e tento gerenciá-lo da melhor forma possível".

Reynolds, que esteve nas notícias recentemente depois de assistir a um jogo de futebol americano do Kansas City Chiefs com sua esposa Blake Lively e a amiga Taylor Swift, já revelou que lida com ansiedade intensa ao longo de toda a sua vida.

"Eu tive ansiedade a vida toda. E, sabe, sinto que tenho duas partes da minha personalidade, uma que assume quando isso acontece", disse Reynolds em uma entrevista de 2022 no programa "CBS Sunday Mornings".

O ator admitiu que sua persona pública é completamente diferente de seu verdadeiro eu.

Persona e ?eu verdadeiro?

"Quando eu ia a programas de TV, como o (David) Letterman (Show), no passado, eu estava nervoso. Mas lembro que ficava nos bastidores antes de abrir a cortina, e pensava comigo mesmo: 'vou morrer. Vou literalmente morrer aqui. A cortina vai se abrir e vou ser, vou ser uma sinfonia de vômito', algo terrível vai acontecer!", lembrou.

"Mas assim que a cortina se abre - e isso acontece muito no meu trabalho também - é como se esse cara pequeno tomasse conta. E ele diz: 'eu consigo. Você está bem'. Sinto que minha frequência cardíaca cai, minha respiração se acalma e simplesmente saio e sou uma pessoa diferente. E saio da entrevista pensando: 'Deus, eu adoraria ser esse cara!'".

Durante o evento de segunda-feira, Reynolds esteve presente para receber o Prêmio Robin Williams Legacy of Laughter, que foi apresentado pelos filhos do falecido comediante, Zak e Zelda Williams.

Durante seu discurso, Reynolds agradeceu a Close, compartilhando que trabalharam juntos no filme de TV de 1995 "Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story".

"Eu aprendi mais assistindo a Glenn por dois meses do que durante uma década de estudos", brincou.