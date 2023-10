Rich Paul e Adele: rumores de casamento secreto continuam

Os rumores de que Rich Paul e Adele podem ter se casado continuam a circular. O agente esportivo, com 41 anos, fez pouco para dissipar a especulação de que ele e a vencedora do Grammy, de 35 anos, se casaram secretamente, quando questionado sobre seu status de relacionamento ao vivo na TV.

"Você pode dizer o que quiser", disse Paul a Gayle King no programa "CBS Mornings" na segunda-feira (9/10), depois que ela perguntou se deveria se referir a Adele como "Sra. Paul". "Não é para a mídia", disse ele enigmaticamente, observando que ele não é o "tipo de pessoa que coloca sua vida pessoal" em público.

Em outro trecho da entrevista, o agente superestrela falou sobre como ele e a cantora de "Skyfall" têm "se ajudado" ao longo de seu relacionamento de dois anos. "Estou em um bom momento, nós estamos em um bom momento. Felizes. Ela é excelente. Ela tem sido ótima para mim. Nós temos sido ótimos um para o outro", explicou.

Sinais por todo lado

As observações de Paul vieram menos de um mês depois que Adele o chamou de "marido" enquanto estava no palco em Las Vegas. "Você não pode casar comigo. Sou heterossexual, meu amor, e meu marido está aqui esta noite", disse a cantora de "Easy On Me" a uma membro da plateia durante um de seus shows em Las Vegas.

Quando a fã respondeu: "você pode tentar?", a cantora respondeu de forma hilária: "não, eu não quero tentar. Estou com o Rich. Você está louca, me deixe em paz". Os fãs rapidamente notaram o comentário casual de "marido" de Adele quando um vídeo da interação foi compartilhado no TikTok.

O casal tornou público o relacionamento em julho de 2021, quando foram fotografados sentados na primeira fila de um jogo de basquete da NBA. Na época, uma fonte próxima ao casal disse ao Page Six que eles estavam "100%" namorando.

Alguns meses depois, Adele chamou seu amado de "incrível" e "de coração aberto" em uma conversa com a Rolling Stone. A cantora também disse à revista que o relacionamento deles foi o romance "mais fácil" que ela já experimentou.

Rumores

Eles despertaram rumores de noivado apenas um ano após o início de seu relacionamento, quando Adele começou a usar um anel de diamantes em forma de pêra em seu dedo de casamento.

Embora ela inicialmente tenha sido evasiva quando questionada se o agente de LeBron James havia se ajoelhado, ela esclareceu em uma entrevista de agosto de 2022 à Elle que eles "não" estavam se preparando para se casar. "Eu apenas amo joias de alta qualidade", brincou.

A famosa cantora compartilha um filho de 10 anos chamado Angelo com seu ex-marido, Simon Konecki. O casal se separou em 2019, três anos após o casamento. Paul, por sua vez, tem três filhos - Reonna, Richie e Zane - de um relacionamento anterior.