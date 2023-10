Remake de Renascer: Juliana Paes assume qual seu maior medo ao viver personagem

Renascer não será o primeiro remake de Juliana Paes, que fez muito sucesso na primeira fase da última versão da novela Pantanal. Mas, a famosa está com medo de assumir o papel que conquistou na próxima produção de Bruno Luperi.

Mesmo sabendo do seu potencial, a celebridade brasileira sabe da responsabilidade de viver a nova versão de Jacutinga, que foi interpretada originalmente por Fernanda Montenegro. Agora, a atriz foge dos rótulos e das comparações com a veterana, mas afirma que acredita em tudo que está sendo preparado para o próximo ano, quando o remake de Renascer vai estrear.

“Eu acredito muito no trabalho do Bruno Luperi e do Gustavo Fernandez também, no crivo deles. Eles são o nosso primeiro público. Mas, viver um personagem que já foi vivido por ela tem um gostinho de sentimentos misturados”, afirmou Juliana.

No entanto, mesmo com o receio das comparações entre as duas versões da novela, Paes também acredita que será um sucesso, como aconteceu com o remake de Pantanal, que movimentou a web e o horário nobre da TV Globo: “É nisso que eu tenho que confiar”, destacou a celebridade para a revista Quem.

Vale destacar que Fernanda Montenegro e Juliana Paes trabalharam juntas na novela A Dona do Pedaço, exibida em 2019. Na trama, elas foram avó e neta e tiveram uma boa convivência: “Ela fez a minha avó e estar no set com ela foi maravilhoso, divino, especial”.

Remake de Renascer: Antes da versão de 2024, a novela foi reprisada no Viva e no Globoplay (Reprodução/Globoplay)

Juliana Paes não tem contrato fixo

Vale destacar que mesmo no ar em Renascer, a atriz segue sem um contrato de longa duração com a TV Globo, que optou por fechar acordos por obra. Mas, para a atriz, essa foi uma oportunidade de explorar novos mercados, como o streaming, onde ela gravou Pedaço de Mim, da Netflix Brasil, prevista para 2024.

“Desde que eu mudei o meu tipo de contrato com a Globo, eu tenho a oportunidade de trabalhar com outros players. Mas a minha mudança de formas de contrato foi feita de uma maneira muito conversada, muito suave. Ali sempre foi uma família pra mim. Me sinto em casa ali e sempre me senti e acho que isso nunca vai mudar”, comentou.

