Remake de Renascer: Após 30 anos, é isso que se espera da nova versão da novela

Em 1993, Renascer virou uma sensação nacional, algo que a Globo espera repetir com o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, que está prevista para estrear no dia 22 de janeiro de 2024, com um grande elenco, que inclui os atores Marcos Palmeira e Juan Paiva no principal.

As gravações da novela, que agora ganha a autoria de Bruno Luperi, neto do escritor original, começaram na última segunda-feira (09), na Bahia, que é o principal cenário. Para quem não lembra, a história de Renascer acontece nas fazendas de cacau do sul do Estado.

Mas, como em muitas produções, o remake de Renascer também gira em torno de uma disputa entre pai e filho, que começa depois da morte da esposa do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Na nova novela da Globo, ele culpa o filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), pela morte da amada, que ocorre no parto.

Depois de Pantanal, Marcos Palmeira assina para segunda fase do remake de Renascer (Divulgação/Globo)

Tal rejeição pelo herdeiro não passa, pelo contrário, piora a situação e acaba se tornando ódio, criando uma briga real na família principal de Renascer. Porém, tudo fica ainda mais tenso quando José e João se apaixonam pela mesma mulher, chamada Mariana (Theresa Fonseca).

Remake de Renascer: Juan Paiva volta ao horário nobre da Globo (Reprodução/Instagram)

Além da briga familiar, o remake de Renascer, se Bruno Luperi seguir a risca, deve levar ao público assuntos comuns nos trabalhos de Benedito Ruy Barbosa, como a disputa por terras e também a vida simples, que nesta produção é retratada pela caça aos caranguejos e as crenças populares do campo.

O elenco do remake de Renascer será composto também por Duda Santos, Chico Diaz, Fábio Assunção, Jackson Antunes, Sophie Charlotte, Xamã, Almir Sater, Gabriel Sater, Irandhir Santos e Juliana Paes. Maria Fernanda Cândido ainda está negociando sua participação na novela, que volta ao ar trinta anos depois da versão original.

