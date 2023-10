Remake de Elas por Elas: O divórcio de Mateus Solano e Isabel Teixeira é certo

Nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, na TV Globo, os personagens de Isabel Teixeira e Mateus Solano estarão separados. Depois de anos de casamento, Jonas e Helena colocam um ponto final na relação, mas um detalhe chama a atenção.

Depois de construírem uma juntos, os personagens decidem que é hora de cada um seguir o seu caminho, mas Helena fica chocada ao saber que o ex-marido arrumou as malas para viver com Adriana (Thalita Carauta). Ela ainda escuta o homem dizer que vai viver com “quem ele sempre amou”.

Remake de Elas por Elas: Personagem de Isabel Teixeira cria golpe cruel (Reprodução/Globo)

Vale destacar que por mais que a personagem de Isabel Teixeira em Elas por Elas aceite a separação, tudo começa com o pedido feito por Jonas, que está farto de tudo e ainda descobre que fez parte de um plano antigo da ricaça.

Na cena, o pai de Giovanni (Filipe Bragança) toma a decisão de se divorciar e seguir uma vida ao lado da personagem de Thalita Carauta, que foi enganada no passado, mas nunca esqueceu seu verdadeiro amor.

A chama entre Jonas e Adriana segue forte

Como sabemos, o amor entre os personagens de Elas por Elas voltou a ser um assunto forte depois que eles se reencontraram. Neste momento, Jonas mudou completamente e deixou Helena em último plano, ou melhor, fora deles.

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

Já nos capítulos iniciais do remake, o personagem de Mateus Solano recordou que conheceu a mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri) na juventude e que eles chegaram a ficar noivos, mas o romance acabou depois que Adriana descobriu que o companheiro a traiu com Helena, que acabou engravidando de Giovanni.

Vale destacar que a personagem de Isabel Teixeira em Elas por Elas não vai ficar esperando o divórcio. Em cenas futuras da novela da Globo, ela planeja um novo golpe para impedir que isso aconteça, colocando Sérgio (Marcos Caruso) para manipular o quase ex-marido. Na cena, o veterano sofre um falso ataque cardíaco, que deve mexer muito com Jonas.

