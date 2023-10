Os 25 filmes de moda mais fashion de todos os tempos

A moda sempre teve um papel central no cinema, e muitos filmes ao longo dos anos se destacaram não apenas por suas histórias, mas também por seus figurinos deslumbrantes. Se você é um entusiasta da moda em busca de inspiração ou apenas alguém que adora apreciar roupas deslumbrantes na tela grande, está no lugar certo. Apresentamos uma lista de 25 filmes de moda que são verdadeiras obras-primas do estilo e do glamour.

denise-jans-OaVJQZ-nFD0-unsplash

O mês da moda está prestes a começar, e para os amantes do estilo, a expectativa já toma conta. Após uma temporada de designs verdadeiramente impressionantes, com um adeus emocionado à Alexander McQueen de Sarah Burton, a ânsia por todo o brilho, glamour e beleza de tirar o fôlego permanece.

Se você compartilha desse sentimento, não precisa procurar mais. Abaixo está uma lista dos 25 melhores filmes de moda para assistir agora mesmo. "Barbie" está finalmente disponível sob demanda, e sucessos cult como "Josie and the Pussycats" ou "Showgirls" imploram para serem assistidos novamente pela milésima vez.

Seja com drag queens em uma viagem pelo país, estrelas pop ascendendo à divindade ou uma jovem estagiária da moda em guerra com sua chefe tirânica, por que não passar a noite com as melhores roupas já capturadas no cinema?

"A Single Man"

"A Single Man" é devastador e magnífico, uma combinação na qual o diretor Tom Ford tem total domínio. George é um homem de luto pela perda de seu namorado e, no meio de sua dor, ele tem uma série de encontros com vários amigos e colegas que deixarão o espectador pela primeira vez encolhido no chão. Além disso, Ford está no comando, com a ajuda da designer de figurino Arianne Phillips, tornando "A Single Man" um clássico imperdível.

"B.A.P.S"

Graças aos estudiosos da moda negra e críticos, "B.A.P.S" teve recentemente uma reavaliação crítica. Rappers, estrelas pop, drag queens e outros já referenciaram seu design de figurino singular em mais de uma ocasião, e seu impacto visual na cultura não pode ser subestimado. Além disso, é uma aventura divertida, com Halle Berry e Natalie Desselle brilhando como Nisi e Mickey, respectivamente, aspirantes a empreendedoras de comida soul e salão de beleza que voam para Los Angeles para uma competição de modelos.

"Barbie"

Já era óbvio desde a divulgação que as roupas da Barbie, retiradas dos arquivos da Chanel e dos guarda-roupas lendários da Mattel, nos deixariam sem fôlego. Felizmente, Greta Gerwig e a designer de figurino Jacqueline Durran entregaram? e muito mais! É o evento cinematográfico imperdível do ano por um motivo e imediatamente entrou para a história de Hollywood como um dos filmes mais estilosos.

"Crazy Rich Asians"

"Crazy Rich Asians" foi um sucesso internacional por um bom motivo. Nessa atualização da clássica história de rags-to-riches (de trapos à riqueza) que Hollywood ama tanto, Constance Wu está absolutamente adorável como Rachel, a namorada fora de seu elemento do solteirão mais cobiçado de Singapura, que descobre que o estilo de vida dos ricos e famosos vem com muitas, muitas e muitas roupas.

A lista completa-se com:

?Down With Love? ? um rom-com hilário e estiloso ?Personal Shopper? ? um filme assustador e estiloso ?Funny Face? ? uma comédia romântica com muita moda ?Funny Girl? ? o ícone de Barbra Streisand ?House of Gucci? ? o tesouro das roupas vintage ?Josie and the Pussycats? ? um clássico cult ?Life-Size? ? uma história de amadurecimento com moda viva ?Mahogany? ? o legado de Diana Ross ?Marie Antoinette? ? um favorito dos amantes da moda ?Phantom Thread? ? um drama thriller de alta costura ?Ready to Wear? ? a moda em um cenário de mistério ?Sex and the City? ? moda e amizade ?Showgirls? ? um controverso e glamoroso clássico ?The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert? ? um tributo à comunidade LGBTQ+ ?The Bitter Tears of Petra von Kant? ? uma exploração da beleza e solidão ?The Devil Wears Prada? ? uma janela para o mundo da moda ?The Neon Demon? ? um thriller de moda visceral ?The Princess Diaries? ? a transformação Real ?The Wiz? ? um clássico visualmente memorável ?To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar? ? uma ode à cultura drag ?Zoolander? ? uma sátira do mundo da moda masculina

Esses filmes não apenas nos transportam para mundos fascinantes, mas também nos lembram como a moda pode ser uma forma poderosa de expressão. Então, pegue sua pipoca e aproveite esses filmes que celebram o glamour, a criatividade e a beleza da moda, conclui a Bazaar.