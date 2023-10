Na lista dos 50 melhores álbuns de rock latino-americanos, aqui estão os brasileiros

Desde os primórdios do rock'n'roll, artistas de toda a América Latina se apaixonaram pelo som importado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas algo mágico aconteceu quando essa influência global se misturou com as ricas tradições musicais locais.

Nas últimas seis décadas, essa fusão de culturas deu origem a alguns dos álbuns de rock mais ambiciosos e transcendentais do Brasil. Hoje, mergulhamos em uma jornada musical única, destacando os melhores álbuns de rock brasileiros, desde os anos 1960 até os dias atuais, segundo a Revista The Rolling Stones.

Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973)

No álbum "Krig-ha Bandolo!" de Raul Seixas, a música é uma explosão de criatividade. De "Mosca Na Sopa" com seu riff de blues-rock até "Metamorfose Ambulante" com uma sensação folk, Seixas era um artista versátil. Ele nos levou em uma jornada musical desde o desânimo até a exuberância romântica com "Ouro De Tolo". Seixas partiu em 1989, mas seu espírito inovador continua vivo.

Rita Lee e Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975)

Rita Lee, após sua passagem com Os Mutantes, reinou como a rainha do rock brasileiro nos anos 70. "Fruto Proibido" é uma explosão de música, com pianos de cabaré e solos de guitarra de blues. Desde a ousada "Esse Tal De Roque Enrow" até o hino "Ovelha Negra", Rita Lee encontrou sua redenção na música até o fim. Ela nos deixou em 2023, mas sua música continua eterna.

Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986)

Os Paralamas do Sucesso ganharam destaque no Rock in Rio de 1985 e seguiram com um terceiro LP ousado e alegre. A música "Alagados" abordou questões sociais do Rio de Janeiro. Os Paralamas trouxeram o reggae-rock em "Melô do Marinheiro" e um cover descontraído de Tim Maia em "Você (Usted)".

Los Hermanos, Ventura (2003)

"Ventura" dos Los Hermanos, nos presenteou com músicas diabolicamente melódicas. "Último Romance" emociona com a história de um casal idoso, e a seção de metais em "O Vencedor" adiciona um toque especial à música.

Tribalistas, Tribalistas (2002)

Apesar de não ser um disco de rock convencional, a estreia do supergrupo brasileiro é profundamente influenciada pela musicalidade de Rubber Soul e Pet Sounds. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes brilham em um espetáculo de brilho da MPB.

Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967)

Antes de ser um cantor latino de sucesso, Roberto Carlos encontrou sua vocação no rock'n'roll. Seu álbum "Em Ritmo de Aventura" foi a trilha sonora de uma geração, com hits como "Por Isso Corro Demais" e "Eu Sou Terrível". Isso mostrou o potencial ilimitado do rock brasileiro.

Os Mutantes, Os Mutantes (1968)

Nos anos 1960, Os Mutantes criaram uma sonoridade única na cena psicodélica brasileira. Com influências variadas, incluindo Beatles e vanguarda, eles produziram músicas comoventes e introspectivas como "O Relógio".

Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972)

"Clube da Esquina" é um tesouro da música brasileira. Milton Nascimento, Lô Borges e outros artistas criaram um LP duplo que funde influências dos Beatles, folk afro-brasileiro e vanguarda. Cada faixa é uma experiência musical única.

Esses álbuns são testemunhas da evolução do rock latino-americano, uma mistura de influências globais com a riqueza das tradições locais. Eles continuam a ecoar nos corações dos fãs de música de todo o mundo, provando que a música não conhece fronteiras.