Meghan preocupada após foto dos bastidores de "Suits"

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, sentiu-se "desconfortável" quando seu ex-coestrela de "Suits", Patrick J. Adams, apresentou fotos dos bastidores do popular drama jurídico.

As imagens, que foram posteriormente deletadas, mostraram Meghan ao lado de sua colega de elenco Sarah Rafferty. Patrick havia postado as fotos com a legenda: "estou com saudades dos meus amigos". No entanto, ele removeu rapidamente a postagem após críticas por desviar a atenção da presença da duquesa e do seu marido, o Príncipe Harry, em Nova York.

Alívio

Fontes afirmam que Meghan ficou aliviada quando as fotos foram retiradas, pois estava preocupada que elas fizessem parecer "uma buscadora de atenção". Embora Meghan não tenha vergonha de seu tempo em "Suits", ela deseja criar uma "imagem totalmente diferente" para si mesma agora.

A Duquesa de Sussex busca ser vista como alguém "muito mais recatada" do que era durante seu período na série.

IMDb Exclusive #97: "The Rise of Meghan Markle"

Meghan, que interpretou Rachel Zane em "Suits", vê o show como uma plataforma que a colocou no caminho do estrelato e é grata por isso. No entanto, ela acredita que as fotos dos bastidores não refletem a imagem que deseja transmitir atualmente.

Patrick J. Adams, após excluir as fotos, emitiu um comunicado online explicando sua decisão. Ele admitiu que a postagem das fotos foi um "descoberto embaraçoso" e expressou arrependimento por ter distraído a atenção do esforço contínuo dos membros da Sagaftra para conquistar compensações e proteções apropriadas.

Meghan Markle continua focada em sua imagem pública, buscando uma representação que reflita seus valores e aspirações atuais, enquanto permanece grata por suas experiências passadas que moldaram sua carreira.