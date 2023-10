Margaret Qualley fala sobre casamento e ambição

Margaret Qualley, conhecida por suas atuações marcantes no cinema e na TV, está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Em uma conversa descontraída em um restaurante no Greenwich Village, Qualley compartilhou seus pensamentos sobre o que significa construir uma vida, tanto como atriz quanto como indivíduo, em um momento de incerteza. Aos 28 anos, a atriz está prestes a se casar com o cantor, compositor e superprodutor vencedor do Grammy Jack Antonoff.

A escolha do local da entrevista, um hotel com decoração francesa importada, está relacionada ao fato de que Antonoff estava trabalhando nas proximidades, no famoso estúdio de gravação Electric Lady.

Qualley e Antonoff têm compartilhado um apartamento enquanto sua nova casa é reformada, e planejam passar o verão entre lá e a costa de Nova Jersey, onde celebrarão seu casamento em agosto.

A atriz sempre sonhou em se casar e ter filhos, e essa vontade só se fortaleceu desde que conheceu Antonoff. Ela compartilhou como voou para Paris para participar de um desfile da Chanel, fechando-o em um vestido de noiva, o que foi uma forma divertida de provocar Antonoff sobre o casamento.

A atriz também falou sobre o desejo de formar uma família, mas sem pressa, já que também está focada em sua carreira cinematográfica.

Desde sua estreia na série de TV "The Leftovers", em 2014, Qualley impressionou a crítica e o público com sua atuação versátil. Ela descreveu sua jornada desde então, incluindo seus trabalhos em filmes como "Once Upon a Time in Hollywood" e "Maid," além de seu último filme, "Drive-Away Dolls," dirigido por Ethan Coen.

Margaret Qualley é elogiada por sua presença em cena, sua capacidade de explorar emoções profundas e seu desejo de se entregar completamente aos papéis que interpreta. A atriz também compartilhou seu amor pela dança, que foi uma parte significativa de sua vida antes de seguir a carreira de atriz.

A atriz, que é filha da também renomada atriz Andie MacDowell, reconhece a influência positiva de mulheres fortes em sua carreira e celebra a diversidade de papéis femininos em Hollywood atualmente.

Por fim, Qualley refletiu sobre a importância de viver o momento presente e abraçar tanto os sucessos quanto os desafios que a vida e a carreira artística oferecem. Ela destacou a importância de ser autêntica em suas atuações e de viver cada experiência como parte de sua jornada como atriz.

Neste momento, a carreira de Qualley está temporariamente em pausa devido à greve da SAG-AFTRA e WGA, mas sua paixão pelo cinema e pela atuação continua forte. Margaret Qualley é uma artista que se destaca por sua autenticidade, talento e dedicação, e estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para essa talentosa atriz, conclui a Bazaar.