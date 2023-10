Kylie Jenner aproveita dia em campo de abóboras com os filhos

No sábado (7/10), a fundadora da Kylie Cosmetics, de 26 anos, compartilhou uma seleção de fotografias em seu Instagram Stories que a mostraram aproveitando uma saída para um campo de abóboras com sua filha Stormi, de 5 anos, e seu filho Aire, de 1 ano. Em uma das fotografias, Aire foi flagrado sentado no colo de sua mãe, enquanto a dupla mãe e filho passeava em um trator juntas.

Outra imagem mostrou Stormi de mãos dadas com a amiga Ayla, que é filha da amiga de Jenner, Yris Palmer, enquanto uma foto adicional mostrou um campo cheio de abóboras de tamanhos variados.

A estrela dos Kardashians também compartilhou uma adorável imagem de Aire caminhando ao lado do filho de 1 ano de Palmer, o príncipe. "Criamos 2 conjuntos de melhores amigos", legendou Jenner na foto.

Seu divertido dia com os filhos — que ela divide com Travis Scott — aconteceu depois que Jenner participou de outra saída com um membro querido de sua família no dia anterior, seu cachorro Norman.

A estrela postou um vídeo de seu cachorro de 9 anos em seu Instagram Stories na sexta-feira. No vídeo, Norman brincava em um quintal e se aconchegava ao lado de Jenner.

"Meu menino está ficando velho", legendou a orgulhosa mãe de cachorro, adicionando um emoji de olhos lacrimejantes.

Jenner recebeu Norman, seu primeiro cachorro, em sua família algum tempo após seu 17º aniversário, em 2014.

No início deste mês, um juiz decidiu que o nome do menino de Jenner poderia ser oficial e legalmente alterado de Wolf Jacques Webster, o nome que lhe foi dado no momento de seu nascimento.

A fundadora da Kylie Skin apareceu virtualmente na audiência, com documentos judiciais obtidos pela People afirmando que ela prestou juramento e testemunhou na audiência.

Scott, de 32 anos, não compareceu. "O tribunal constata que o outro pai foi notificado a tempo e não apresentou objeções", dizem os documentos. "Não havendo objeções, a petição para a mudança de nome é concedida".

Jenner falou pela primeira vez sobre a mudança de nome de seu filho quando escreveu em seu Instagram Stories em março de 2022 que seu segundo filho "não é mais Wolf". Ela então entrou com o pedido para mudar seu nome em junho daquele ano.

Conforme a People, a mãe de dois filhos mais tarde revelou o novo nome de seu filho pela primeira vez em janeiro na legenda de uma postagem no Instagram, escrevendo: "AIRE." Uma fonte disse à revista na época que o nome significa "Leão de Deus".