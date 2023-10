Kayla Nicole: mensagem empoderadora para garotas negras após controvérsias

Kayla Nicole, repórter, modelo e influenciadora fitness, recentemente compartilhou uma mensagem poderosa destinada às garotas negras. Isso ocorre após ela enfrentar críticas de trolls online devido aos rumores de que seu ex-namorado, Travis Kelce, está em um relacionamento com Taylor Swift.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Nicole, de 31 anos, que já trabalhou para a ESPN, leu sua mensagem atenciosa diretamente para a câmera. Ela começou enfatizando a importância de usar sua plataforma para unir e elevar as mulheres, especialmente as mulheres negras.

A mensagem começou com as palavras: "querida garota negra, podem te chamar de traidora por se apaixonar. Você vai esperar que aqueles mais próximos a você a protejam, mas rapidamente descobrirá que as pessoas não protegem o que não valorizam".

Kayla Nicole destacou como as garotas negras frequentemente enfrentam críticas e são rotuladas como "demais", "provocativas", "barulhentas" e "falantes demais". No entanto, ela enfatizou que o valor dessas garotas vai muito além disso.

Ela encorajou as garotas negras a preservarem seus corações, mesmo quando outros tentarem medir seu caráter e testar seus limites. A mensagem de Nicole ressaltou o poder do silêncio como uma resposta às críticas injustas.

Nicole também incentivou as ouvintes a usarem esse poder para silenciar vozes que perpetuam narrativas desatualizadas e prejudiciais. Sua mensagem tem como objetivo lembrar às garotas negras que não estão sozinhas em suas jornadas.

A modelo e apresentadora compartilhou sua própria experiência de altos e baixos nos relacionamentos, lembrando a todos que amamos, sofremos e nos curamos. Ela enfatizou que cada garota tem uma história única e que fazer parte de algo maior é essencial.

No encerramento da mensagem, Kayla Nicole afirmou que as garotas negras são amadas, valorizadas e merecem ocupar seu espaço. Ela reforçou a importância de proteger esses sentimentos e a confiança em si mesmas.

Alcance

O vídeo de Kayla Nicole recebeu elogios de várias personalidades do esporte e da mídia, incluindo Angel Reese, campeã do NCAA. Reese agradeceu a Nicole por falar em nome das garotas negras e destacou a importância de caminhar com graça e fé.

A mensagem de Kayla Nicole oferece apoio e empoderamento às garotas negras, lembrando-as de seu valor e importância, independentemente das críticas que possam enfrentar.

É importante destacar que Kayla Nicole e Travis Kelce namoraram de 2017 a 2022, mas atualmente, o relacionamento de Kelce com Taylor Swift é apenas um rumor, e a mensagem de Nicole é uma demonstração de apoio e empoderamento para todas as garotas negras, como levantou a People.