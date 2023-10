Kate Middleton mantém promessa a mãe enlutada

Kate Middleton, a Princesa de Gales, manteve uma comovente promessa feita a uma mãe enlutada enquanto ela e o Príncipe William marcavam o Dia Mundial da Saúde Mental, na terça (10/10).

O casal está comemorando o dia com um fórum para jovens em Birmingham, em colaboração com a BBC Radio One. O evento reuniu 100 jovens para discutir como gerenciam suas emoções, e os membros da realeza conversaram com eles sobre os desafios de saúde mental que sua geração enfrenta.

Metade dos participantes foi indicada pelo Serviço Nacional de Cidadania, uma organização que oferece uma variedade de experiências para jovens, apoiando-os a se prepararem para o mundo do trabalho.

Para a ocasião, Kate trouxe o sol com um vibrante blazer amarelo da LK Bennett, que combinou com calças pretas Roland Mouret e saltos pretos. Em suas orelhas, ela usava um par deslumbrante de brincos em forma de estrela que lhe foram dados durante um compromisso anterior este ano - em junho, ela visitou o Maidenhead Rugby Club, onde recebeu os brincos de Sarah Renton, cuja talentosa filha esportista, Issy, tragicamente tirou a própria vida aos 17 anos.

Sentimentos

Ao conhecer a princesa, a mãe de três filhos, Sarah, deu a ela um par de brincos em forma de estrela feitos por sua prima em memória de Issy. Kate se emocionou e prometeu usá-los - e na terça manteve a promessa usando-os em um evento comovente.

A aparição do casal também marcou o início de outros compromissos nesta quarta (11/10) e na quinta-feira (12/10), que destacarão a importância da saúde mental com estudantes universitários e socorristas.

Isso acontece após uma pesquisa encomendada pela Fundação Real do Príncipe e da Princesa de Gales ter constatado que quase todos os entrevistados achavam que seus pares estavam tendo problemas de saúde mental.

A pesquisa descobriu que quase 40% dos jovens de 16 a 24 anos entrevistados sentiam que não estavam gerenciando bem suas emoções, enquanto 95% do grupo afirmaram que achavam que seus pares estavam enfrentando algum tipo de problema de saúde mental.

Quase seis em cada dez (59%) dos entrevistados de 16 a 24 anos achavam muito importante que os jovens tivessem maior consciência e compreensão das habilidades sociais e emocionais, enquanto 39% sentiam que não gerenciavam bem suas emoções.

A aparição do casal acontece poucas horas antes de o Príncipe Harry e Meghan Markle também celebrarem o Dia Mundial da Saúde Mental, mas do outro lado do Atlântico. Os Sussexes estão em Nova York (EUA) para hospedar seu primeiro evento presencial da Fundação Archewell. O evento fornecerá uma plataforma para que os pais naveguem pela saúde mental no mundo digital.

O evento tem como objetivo aumentar a conscientização sobre como tornar o uso online um espaço mais seguro para pais e filhos e verá o casal explorar como o mundo pode criar uma mudança positiva no ambiente online.

De acordo com a revista People, Meghan e Harry estiveram muito envolvidos e trabalharam nos bastidores com os pais envolvidos no evento da próxima semana, alguns dos quais tiveram perdas trágicas relacionadas ao uso de mídias sociais por seus filhos.