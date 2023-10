Joe Jonas e Sophie Turner alcançam "resolução amigável" em disputa de custódia dos filhos

O casal de celebridades Joe Jonas e Sophie Turner parece estar se aproximando de um acordo em relação à custódia de suas duas filhas. Documentos judiciais obtidos pelo Page Six na manhã de terça-feira (10/10) afirmam que o ex-casal acredita que uma "resolução amigável de todos os assuntos entre eles está próxima".

Além disso, Joe Jonas e a estrela de "Game of Thrones", Sophie Turner, chegaram a um acordo temporário de custódia para Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1 ano.

Conforme o acordo, as meninas permanecerão com Turner de 9 de outubro a 21 de outubro, e a atriz terá permissão para viajar com elas pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, conforme desejar, dentro desse prazo.

Turner, de 27 anos, entregará as meninas a Jonas, de 34 anos, no dia 21, e elas permanecerão com ele até 2 de novembro.

O casal continuará a transferir a custódia um para o outro até 7 de janeiro de 2024, dando às crianças a oportunidade de passar o Dia de Ação de Graças com o pai e o Natal com a mãe. Segundo informações do TMZ, o acordo de custódia foi divulgado primeiro por eles.

Uma mediação duradoura

Jonas e Turner passaram três dias inteiros em mediação na semana passada na tentativa de resolver seu divórcio sem agravar a situação.

Uma fonte disse exclusivamente ao Page Six na semana passada que o cantor estava comprometido em chegar a uma resolução com sua esposa em relação à residência de suas filhas.

"Joe está comprometido em fazer dar certo com Sophie na mediação e não quer travar uma briga, desde que possam chegar a um acordo justo sobre as crianças", compartilhou a fonte.

Jonas entrou com o pedido de divórcio em Miami no início de setembro, mas Sophie Turner reagiu processando-o em um tribunal federal de Nova York para o "retorno imediato" de suas filhas para a Inglaterra, onde planejavam criá-las em uma "casa para sempre" que encontraram enquanto casados.

Diversos tribunais envolvidos

Turner alegou que Jonas teve uma mudança de ideia inesperada e estava retendo os passaportes das crianças. No entanto, um representante de Jonas posteriormente informou que ele estava "de acordo com as crianças serem criadas tanto nos EUA quanto no Reino Unido".

A estrela de "Fênix Negra" também entrou com um pedido de divórcio contra Jonas em um tribunal do Reino Unido, desencadeando uma disputa sobre onde a separação deles seria tratada.

O tribunal de Miami decidiu em 27 de setembro que não tomaria uma decisão final sobre a custódia até que o tribunal de Nova York determinasse se a custódia deveria ser tratada nos EUA ou no Reino Unido.

O juiz, no entanto, realizará uma audiência em 11 de dezembro para decidir sobre o pedido de Turner de encerrar o caso.