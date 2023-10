Jessica Simpson compartilha foto da filha Birdie Mae

Jessica Simpson surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto adorável de sua filha Birdie Mae, de 4 anos, com um penteado pra lá de peculiar. A atriz e cantora, de 43 anos, divulgou a imagem no sábado (7/10), em sua conta do Instagram, onde a menina aparece pulando em um trampolim com alguns fios de cabelo que se destacam vários centímetros acima de sua cabeça.

O momento divertido em preto e branco mostrou a pequena, que Simpson compartilha com o marido Eric Johnson, aparentemente surpresa com os fios estáticos elevados acima do restante de sua cabeça.

De maneira apropriada, Simpson legendou a foto adorável com "PÁSSARO ELÉTRICO".

Apesar do engraçado contratempo capilar, vários fãs apontaram que Birdie Mae se parece com seus pais na foto. Um usuário escreveu para Simpson que sua filha é "definitivamente sua miniatura", enquanto outro acrescentou que ela se parece "muito com o pai".

No mês passado, Simpson e Johnson, de 44 anos, enviaram seus três filhos de volta à escola, como visto em imagens que Simpson compartilhou anteriormente no Instagram.

As fotos mostravam Birdie e a irmã Maxwell "Maxi" Drew, de 11 anos, usando uniformes azuis xadrez e brancos combinando, enquanto o irmão Ace Knute, de 10 anos, optou por uma polo vermelha e shorts caqui.

"Sabemos que estamos animados para que nossos filhos finalmente voltem à escola, até que tragam para casa pastas cheias de lição de casa e percebamos que também voltamos à escola", brincou Simpson na legenda de seu Instagram.

A orgulhosa mãe abriu o coração para a Access em agosto sobre seu relacionamento com Johnson e seus filhos, explicando que é "bom manter o romance vivo, mesmo com três crianças em cima da cabeça".

"É difícil, mas ele me deixa pequenas notas, porque ele acorda mais cedo do que eu. Ele me deixa cartas pequenas", compartilhou Simpson.

"Há muitas coisas que me fazem pensar: 'mal posso esperar para tê-la em minhas mãos mais tarde'. Acho que você tem que ter essas pequenas coisas como casal que são só de vocês dois", acrescentou, conforme a People.