Jada Smith revela que está separada de Will Smith desde 2016: “Exaustos de tentar”

Jada Pinkett Smith fez uma revelação bombástica à ‘People’, e disse que ela e Will Smith estão separados secretamente há sete anos. Contudo, os dois, que estão casados desde 1997, não têm planos de se divorciar e estão tentando resolver como será o futuro do relacionamento.

A mulher, de 52 anos, explicou que já levou em consideração pedir o divórcio do ator, de 55, mas que não seguiu em frente com a ideia.

“Quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser.”

Em outro momento da entrevista, Jada Pinkett deu mais detalhes sobre o tapa que seu marido deu em Chris Rock, durante a premiação do Oscar 2022. A briga entre os dois aconteceu devido a uma piada do comediante sobre a cabeça raspada da esposa de Will, que sofre com alopecia.

A mulher disse que, em um primeiro momento, achou que era uma atuação combinada entre os dois.

“Eu pensei: ‘Isso é uma peça teatral. Eu estava tipo: ‘Não tem como Will bater nele’. Só quando Will começou a voltar para sua cadeira é que percebi que não era uma peça teatral”. Explicou.

Will Smith deu um bofetão em Chris Rock. Foto: Reprodução

Os dois são pais de Jaden e Willow. Will também é pai de Trey, fruto do relacionamento com a a atriz Sheree Zampino.

