Intruso que planejou matar rainha Elizabeth é sentenciado

O jovem britânico que invadiu o Castelo de Windsor no Natal de 2021 com um plano para assassinar a Rainha Elizabeth recebeu uma sentença de prisão. Jaswant Singh Chail, de 21 anos e natural de Southampton, foi condenado a uma ordem híbrida de nove anos no Central Criminal Court of England and Wales, conforme declarado pela Polícia Metropolitana. Ele cumprirá parte da sentença em uma instituição de saúde mental e parte na prisão, com cinco anos de liberdade condicional após a libertação.

O Comandante Dominic Murphy, do Met’s Counter Terrorism Command, afirmou: "Chail havia planejado suas ações por vários meses, e até pouco antes de sua prisão, sua intenção de causar sérios danos ou assassinar a Rainha estava clara. A profissionalismo, habilidade e coragem demonstrados pelos policiais ao confrontarem um homem mascarado armado com uma besta foram exemplares. O fato de ninguém ter saído ferido se deve à maneira como lidaram com a situação. Isso poderia facilmente ter resultado em alguém gravemente ferido, ou pior".

Ele continuou: "uma investigação extremamente minuciosa foi realizada após a prisão de Chail, e a grande quantidade de evidências coletadas pelos detetives levou à sua condenação por essas infrações muito graves".

Chail foi detido em 25 de dezembro de 2021, nos terrenos do Castelo de Windsor, onde a Rainha Elizabeth e membros da família real estavam comemorando. O invasor usava uma máscara de metal, roupas pretas e carregava uma besta carregada. Acredita-se que ele tenha entrado nas dependências escalando as paredes que cercam o antigo castelo com uma escada de corda.

Segundo relatos, ele disse aos policiais: "estou aqui para matar a Rainha", antes de ser detido. Shail foi preso sob a Lei de Saúde Mental, e o Met’s Counter Terrorism Command conduziu a investigação. A polícia afirmou que ele havia circulado um vídeo expressando seu desejo de prejudicar a Rainha Elizabeth pouco antes de sua prisão e que havia planejado minuciosamente o ataque.

"As evidências recuperadas pelos policiais mostraram que ele nutria sentimentos hostis em relação ao Império Britânico por seu tratamento passado do povo indiano, e seu plano de assassinar a Rainha era motivado pelo desejo de atacar um símbolo do império, a Monarquia", disse a Polícia Metropolitana.

As autoridades acrescentaram que Chail havia solicitado ingressar nas Forças Armadas como um meio potencial de ganhar acesso à família real.

O intruso foi acusado em agosto de 2022 por fazer ameaças de morte, posse de arma ofensiva e uma infração nos termos da Lei de Traição de 1842. Em fevereiro, ele se declarou culpado das três acusações no Central Criminal Court, conhecido como o Old Bailey, marcando a primeira condenação sob a Lei de Traição em mais de 40 anos.

Segundo a Associated Press, Chail falou durante a sentença e pediu desculpas ao Rei Charles e aos membros da realeza pelo "sofrimento e tristeza" que causou em uma carta ao tribunal.

Assim como milhões de outras pessoas, a Rainha Elizabeth teve que reimaginar seus planos de feriado devido à pandemia de coronavírus em 2021. Ela optou por não ir para sua propriedade em Sandringham, onde normalmente ficava durante a temporada, e celebrou em vez disso no Castelo de Windsor, devido ao aumento de casos da variante Ômicron da Covid.

Como fez ao longo de seu longo reinado, a monarca fez sua tradicional mensagem de Natal e membros da família real, incluindo Charles e Camilla, se juntaram a ela para o Natal no castelo. O casal compareceu a um serviço na Capela de São Jorge em Windsor naquela manhã, embora a Rainha não tenha sido fotografada.

Em 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth faleceu "pacificamente" aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, horas depois que seus médicos anunciaram que estavam "preocupados" com sua saúde. Sua causa de morte foi posteriormente revelada como "idade avançada", conclui a People.