Hailey Bieber passeia com o marido usando seu colar 'B'

Nesta segunda-feira (9/10), a supermodelo Hailey Bieber, de 26 anos, foi vista usando um colar com a inicial "B" da designer Alex Moss enquanto passeava pelas ruas de West Hollywood, Califórnia, com seu marido Justin Bieber.

A fundadora da marca The Rhode usou o colar de ouro com a inicial "B" — provavelmente uma homenagem ao sobrenome compartilhado pelo casal — com uma camiseta branca por baixo de uma camisa branca de botões e uma saia de tênis preta.

O colar "B" foi combinado com brincos de gota de ouro, sapatilhas de balé pretas, uma bolsa de ombro preta e pequenos óculos de sol com lentes pretas.

Justin, de 29 anos, usava uma camisa de botões marrom e branca de manga curta com calças jeans azuis largas, um boné de beisebol verde escuro e tênis Nike brancos com detalhes em verde escuro.

Uma peça ?atemporal?

A designer Alex Moss disse à People: "é bom saber que criamos uma das peças favoritas e mais usadas dela". Moss continua: "sempre buscamos criar joias atemporais. O design da bolha veio de uma referência diretamente da Hailey".

A conta oficial da designer de joias compartilhou um vídeo em close-up do colar no Instagram no final de setembro. A legenda dizia: "Conjunto icônico feito para @haileybieber ❄️."

A recente aparição de Hailey com o colar "B" bordado ocorre depois que ela exibiu a joia no final de agosto e início de setembro. Os fãs viram pela primeira vez a peça quando a modelo usou o design de Alex Moss no lançamento do sabor Strawberry Glaze da Rhode para o tratamento de lábios com peptídeos (uma colaboração inspirada em rosquinhas com Krispy Kreme) em 28 de agosto.

Aparição elegante

Durante o lançamento do mais recente produto labial da linha de cuidados com a pele, Justin se juntou à esposa na loja Krispy Kreme na Times Square, em Nova York. A modelo usava um vestido vermelho, sapatos de salto alto e uma elegante bolsa de mão. Já o cantor de "Sorry" optou por um visual casual, usando um conjunto de moletom cinza, um boné de caminhoneiro rosa claro e Crocs amarelos.

Após sua aparição em Nova York, o casal se tornou inadvertidamente o rosto do que a Vogue chama de fenômeno "Namorada Superproduzida, Namorado Descontraído" e mais tarde usaria looks combinados nos dias seguintes.

Após o momento viral, Hailey continuou exibindo o colar "B" enquanto combinava com seu marido no US Open em 4 de setembro. Os Bieber chegaram ao torneio de tênis com jaquetas de couro oversized complementares. Hailey estilizou sua jaqueta com um mini vestido branco, brincos de ouro e o colar mencionado.

Quanto a Justin, ele acrescentou à sua jaqueta de couro um boné preto e branco de bolinhas, óculos de sol rosa Loewe chamativos, uma camiseta branca, jeans azuis lavados e tênis New Balance brancos.

Embora a modelo tenha sido vista frequentemente usando o colar ao lado de seu marido, Hailey exibiu a joia durante uma noite com suas amigas Kendall Jenner e Gigi Hadid no restaurante italiano Giorgio Baldi, em Santa Monica.

Na noite de 27 de agosto, Hailey comemorou o fim do verão usando um mini vestido branco decorado com um padrão de pontos amarelos e laranjas brilhantes, acompanhado de uma bolsa de mão laranja e saltos brancos, brincos de gota de ouro e, é claro, o colar brilhante.