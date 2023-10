Gusttavo Lima enfrenta ação judicial de R$ 30 milhões

Gusttavo Lima encontra-se no centro de uma ação judicial avaliada em uma fortuna de R$ 30 milhões. A disputa teve início após um pedido de rescisão de contrato por parte de um aplicativo que oferece moedas digitais associadas a artistas musicais.

O processo foi instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 18 de setembro. Conforme uma declaração oficial enviada ao portal Terra, é importante ressaltar que a ação não implica alegações de "golpe" contra Gusttavo Lima, tampouco sugere que a empresa tenha sido vítima de algum tipo de fraude. O motivo da ação judicial baseia-se em questões contratuais e de direitos.

Entretanto, de acordo com informações adicionais, o aplicativo alega que Gusttavo Lima não cumpriu sua parte no acordo, que envolvia a promoção e divulgação das moedas digitais para sua vasta base de seguidores, como originalmente acordado, pelo levantado pelo Observatório dos Famosos.

Complexidade contratual

A assessoria do cantor, ao ser contatada, afirmou que não recebeu qualquer citação formal relacionada ao processo. Além disso, destacou que o ato da empresa responsável pelo aplicativo em tornar pública a ação judicial parece ser má fé, com o intuito de prejudicar a imagem do artista. A equipe de Gusttavo Lima enfatizou que qualquer ação desmedida resultante desse processo será passível de reparação por danos.

Essa situação coloca em evidência a complexidade das relações contratuais no mundo da música, onde acordos comerciais entre artistas e empresas podem envolver grandes somas de dinheiro e expectativas significativas. A resolução desse caso específico ficará a cargo da Justiça, que deverá analisar as evidências e argumentos apresentados por ambas as partes envolvidas.

Gusttavo Lima, conhecido como "Embaixador", é um dos cantores mais populares do cenário sertanejo no Brasil, com uma legião de fãs e uma carreira de sucesso que o levou a se apresentar em grandes palcos no país.