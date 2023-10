Elon Musk ameaçou "queimar" a Warner para manter Amber Heard em "Aquaman 2"

Amber Heard teria mantido seu papel em "Aquaman 2" porque seu então namorado, Elon Musk, supostamente enviou uma carta incisiva à Warner Bros. por meio de sua equipe jurídica. A atriz, ex-esposa de Johnny Depp, estava supostamente em risco de ser demitida da sequência do filme de super-herói devido a tensões com a estrela Jason Momoa e o diretor James Wan.

De acordo com um informante com conhecimento dos bastidores, o magnata da tecnologia teve um de seus advogados enviar uma "carta de terra arrasada à Warner Bros., ameaçando 'queimar a casa' " se sua então namorada fosse demitida da sequência "Aquaman and the Lost Kingdom".

A abordagem agressiva teria funcionado, pois, segundo a Variety, a Warner Bros. "cedeu" e o estúdio de cinema acabou "prosseguindo" com Amber Heard no elenco.

Questões pessoais

Até o momento, representantes de Musk, Heard, Warner Bros. e DC Studios, a produtora do filme, não responderam aos pedidos do Page Six para comentar sobre a validade da carta ou se foi a única razão pela qual a atriz pôde continuar no projeto.

As questões de Heard com seus colegas de "Aquaman" se tornaram um tópico de discussão durante seu altamente divulgado julgamento por difamação com Depp em 2022. Ela alegou durante seu depoimento na época que os executivos não queriam "incluí-la" na sequência devido ao seu drama com o ex-marido famoso.

No entanto, o chefe da DC, Walter Hamada, no tribunal, contradisse o relato de Heard, insistindo que a diminuição de seu papel nada tinha a ver com Depp. O produtor de filmes culpou, em vez disso, a suposta falta de química de Heard com Momoa, afirmando, em parte, que "havia a preocupação de que levaria muito esforço para conseguir isso [no primeiro filme] e que seria melhor encontrar alguém com mais química natural com Jason Momoa e seguir em frente dessa maneira".

Musk

Independentemente das disputas nos bastidores, se Musk realmente enviou uma carta ao estúdio de cinema, essa não seria a primeira vez que ele defendeu sua ex-amante. O proprietário da X, anteriormente conhecido como Twitter, acreditava estar por trás de uma generosa doação de US$ 1 milhão feita em nome de Heard para ajudá-la a cumprir sua promessa após seu divórcio com Depp.

Em agosto de 2016, ela afirmou que doaria sua liquidação de divórcio de US$ 7 milhões para instituições de caridade, dividindo igualmente entre a American Civil Liberties Union (ACLU) e o Children's Hospital Los Angeles.

Musk e Heard namoraram intermitentemente de 2016 a 2018. Eles se conheceram no set de "Machete Kills" em 2013 e Depp, em determinado momento, pensou que tiveram um caso a três com Cara Delevingne durante seu casamento com a atriz. No entanto, Musk negou exclusivamente as alegações de traição ao Page Six, dizendo em 2020: "Cara e eu somos amigos, mas nunca fomos íntimos. Ela confirmaria isso. Também quero confirmar novamente que Amber e eu só começamos a sair cerca de um mês após seu pedido de divórcio. Acho que nunca estive nem perto de Amber durante o casamento deles!".