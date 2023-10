Ellen Pompeo diz ter comprado produtos de Hailey Bieber para a filha ganhar fama de "cool"

Ellen Pompeo, estrela da série "Grey's Anatomy", compartilhou um vídeo no Instagram revelando como ela ganhou - e rapidamente perdeu - pontos de "cool" ao tentar impressionar sua filha com produtos da marca de skincare de Hailey Bieber, Rhode.

No vídeo, Pompeo reconheceu que está em sua "era silenciosa" no Instagram, não tendo postado desde junho, mas acrescentou que está "aqui agora", enquanto sua filha Stella Luna, de 14 anos, ria fora da câmera.

"Então, eu estava tentando ser a Mãe do Ano, ou Mãe da Semana ou algo assim, para a adolescente que está tão envergonhada agora", disse ela. "E então eu pensei, 'oh, vou comprar algo super legal para ela e então ela vai pensar que sou legal', sabe? Estou apenas tentando ficar legal, certo? Então veja o que fiz". A mãe de três filhos exibiu uma caixa decorada com o logotipo da Rhode.

"Você está vendo, Stells? Está pronta?", perguntou ela à adolescente, que lembrou que, quando viu o pacote na caixa de correio, inicialmente achou que era uma amostra enviada pela empresa.

"Ela achou que eu estava na lista de PR e que eles me enviaram. Isso me faria uma mãe legal", explicou Pompeo. "Mas quando ela descobriu que eu apenas fiz o pedido online como todo mundo, minha credibilidade caiu".

A atriz entregou à filha o pacote, que continha todas as quatro cores dos lip tints da marca. "Vamos aguardar a avaliação, mas até agora, a atualização é que não sou legal porque não estou na lista de PR da Rhode", brincou ela. "Hailey, você está ouvindo?".

A estrela de "Grey's Anatomy" também parecia empolgada com a perspectiva dos lip tints, elogiando a embalagem "bonita" da marca de Bieber. "Bom trabalho, Hailey", acrescentou.

Pompeo concluiu dizendo que precisava compartilhar a história porque Stella a fez se sentir "não cool", ao que sua filha respondeu: "você não é não-cool".

Os pontos de "cool" de Pompeo provavelmente dispararam após ela compartilhar seu vídeo, já que Bieber quase imediatamente respondeu, escrevendo: "*adiciona Ellen à lista de PR imediatamente". "TE AMO MUITO!!!!!!", acrescentou a fundadora.

Além de Stella, Pompeo também é mãe de Sienna May, 9 anos, e Eli Christopher, 6 anos, com seu marido, o produtor musical Chris Ivery, com quem se casou em 2007, conclui a People.