Donna Kelce revela detalhes da conversa com Taylor Swift

Durante um jogo dos Kansas City Chiefs, os fãs de Taylor Swift e da NFL assistiram enquanto a cantora abraçava Donna Kelce no camarote. Agora, a mãe de dois astros da NFL compartilha detalhes sobre sua conversa com a vencedora de 12 prêmios Grammy.

Durante uma aparição no programa "Today" na sexta-feira (6/10), Donna brincou que "nunca contará" o que ela e Swift, de 33 anos, conversaram enquanto assistiam seu filho Travis Kelce, suposto namorado de Swift, entrar em campo no MetLife Stadium.

No entanto, Donna compartilhou que estavam falando sobre os trabalhadores no campo. "Sabe do que se tratava? Eu estava falando sobre isso: quando os comerciais entram com as luvas laranjas e estão no campo. Eu estava mencionando quando eles fazem assim," disse ela, movendo as mãos em círculo, acrescentando: "o comercial acabou e eles podem jogar novamente".

A cantora de "Karma" e a mãe de dois foram vistas trocando um abraço doce enquanto passavam o segundo domingo consecutivo na NFL juntas.

Um encontro inusitado

Em 24 de setembro, Swift assistiu aos Chiefs vencerem seu jogo em casa no Arrowhead Stadium no camarote da família Kelce, rindo e aplaudindo enquanto sentava ao lado de Donna durante a noite.

Em 1º de outubro, a dupla se reuniu no MetLife Stadium após Donna assistir seu filho, Jason Kelce, e o Philadelphia Eagles derrotarem o Washington Commanders por 34-31. Donna fez a rápida viagem de Filadélfia até Nova Jersey, onde os Chiefs de Travis estavam enfrentando o New York Jets, e se juntou a Swift e alguns dos amigos famosos da cantora.

Brittany Mahomes, esposa do quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes, também assistiu à grande vitória ao lado de Swift e Donna.

Relação bem-vinda

Uma fonte disse à People nesta semana que Donna "gosta de Taylor e acha que ela é muito doce e pé no chão".

A amizade entre Swift e Donna rapidamente se tornou popular entre os fãs da cantora, mas seu suposto namorado Travis pode ser o maior fã da dupla. Durante um episódio de seu podcast semanal, "New Heights com Jason e Travis Kelce", apresentado pela Wave Sports + Entertainment, o astro da NFL elogiou a interação doce entre sua mãe e Swift.

A amizade entre Swift e Donna continua a atrair atenção, e Travis Kelce expressou sua alegria pela recepção calorosa que a cantora recebeu. A mãe de Travis também expressou surpresa pela persistência do hype em torno do suposto romance de seu filho.

A relação entre Swift e Donna é adorada pelos fãs da cantora, e a presença de Taylor Swift nos jogos dos Chiefs é algo que os fãs e a família Kelce não esquecerão tão cedo.