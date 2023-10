Campeão da "Fazenda", Rico Melquiades anuncia decisão após diagnóstico de paralisia

Rico Melquiades, conhecido por ser o vencedor da edição de "A Fazenda 13?, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma decisão importante após ter sido diagnosticado com paralisia facial na última semana. O influenciador recorreu às redes sociais no sábado (7/10), para comunicar a situação e revelar como pretende lidar com esse desafio em sua saúde.

Segundo Rico, os últimos dias foram marcados por grande dificuldade devido aos sintomas da paralisia facial. Em um dos momentos mais preocupantes, ele chegou a buscar ajuda médica, o que resultou no diagnóstico da condição.

A médica que o acompanha recomendou medidas para o tratamento, incluindo a redução dos níveis de estresse e ansiedade, bem como o uso de medicamentos.

Imagem: Pixabay

Em suas próprias palavras, Rico Melquiades explicou: "os últimos dias têm sido bem difíceis. Hoje, mais uma vez, precisei ir ao hospital, acabei de ser diagnosticado com paralisia facial. A médica que tem me acompanhado me recomendou algumas ações e, para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamentos, o que significa que eu preciso (TENTAR) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore".

Rico também demonstrou seu carinho pelos fãs e seguidores, prometendo que retornará às redes sociais assim que estiver completamente recuperado. Ele enfatizou sua gratidão pelo apoio constante que recebe de sua comunidade online.

Anteriormente, o influenciador já havia compartilhado detalhes sobre os sintomas que enfrentou quando sua paralisia facial se manifestou. Ele descreveu a sensação de dormência em partes do rosto, incluindo lábio, nariz e olho, comparando-a a uma anestesia. A situação o levou a buscar ajuda médica e a tomar as medidas necessárias para seu tratamento.

Rico Melquiades enfrenta agora um desafio em sua jornada, mas seu compromisso com a recuperação e seu vínculo com seus seguidores permanecem fortes, segundo o Observatório dos Famosos.