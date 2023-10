Britney Spears é detida por dirigir sem habilitação e sem seguro

A estrela pop Britney Spears enfrenta uma nova controvérsia após ser detida por dirigir sem habilitação e sem comprovação de seguro. A prisão ocorreu em setembro, revelaram registros judiciais obtidos pelo Page Six na última terça-feira (9/10).

Após muito tempo, Britney Spears foi flagrada dirigindo seu carro SOZINHA. pic.twitter.com/7TkQ6dzTFD — PREMIERE LINE (@PREMIERELN) November 14, 2021

De acordo com a Patrulha Rodoviária da Califórnia, Spears, de 41 anos, cometeu duas infrações no dia 10 de setembro, resultando em uma dívida de US$ 1.140.

Os registros judiciais apontam que a cantora recebeu uma multa por não portar uma licença de motorista válida e outra por não conseguir apresentar comprovação de seguro a um oficial.

No entanto, o advogado de Spears, Mathew Rosengart, assegurou em declaração exclusiva ao Page Six que "Britney sempre teve uma licença e seguro; isso é o equivalente funcional de uma multa de estacionamento". Um segundo informante também confirmou que a cantora possuía ambos: seguro e uma licença de motorista.

A liberdade de Britney Spears para dirigir seu próprio veículo havia sido restaurada apenas alguns meses antes do fim de sua controversa tutela em novembro de 2021. Durante um depoimento no tribunal em junho do mesmo ano, a estrela expressou o desejo de controlar seu próprio dinheiro e não ser mais submetida às restrições impostas por seu pai, Jamie Spears.

No entanto, a cantora enfrenta uma "aparição" e "data de vencimento" listadas para 24 de outubro nos registros judiciais, coincidindo com o lançamento de seu aguardado livro de memórias, The Woman In Me.

Apesar do lançamento do livro, a Princesa do Pop optou por não realizar entrevistas promocionais à imprensa, recusando ofertas que havia recebido.

O incidente de Britney Spears com a polícia por infrações de trânsito precedeu uma visita policial à sua mansão em Thousand Oaks, Califórnia, em 27 de setembro. A visita ocorreu após a circulação de um vídeo que a mostrava dançando com facas, preocupando seus seguidores.

Após uma verificação de bem-estar, o segurança da cantora confirmou que ela estava bem. Spears usou o Instagram para esclarecer o episódio, explicando que as facas eram falsas e que estava se inspirando em sua artista favorita, Shakira.