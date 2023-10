Andressa Urach posta foto com novo namorado e se declara

A vida amorosa da modelo Andressa Urach está em alta nas redes sociais. Após o tumultuado término de seu casamento com Thiago Lopes, pai de seu filho Leon, nascido em fevereiro de 2022, a modelo surpreendeu seus seguidores ao assumir um relacionamento com um rapaz chamado Sergio Carvalho.

A revelação foi feita por meio das redes sociais de Urach, especificamente nos Stories, onde ela compartilhou fotos ao lado do seu novo amor e fez uma declaração apaixonada. Nas legendas das imagens, a modelo escreveu: "Tô namorando! Apaixonada."

No último domingo (8/10), Andressa Urach voltou a compartilhar fotos ao lado de Sergio Carvalho, acompanhadas da legenda: "o cheiro que eu mais amo". Além disso, ela utilizou as hashtags "apaixonada" e "namorando" para expressar seus sentimentos.

Um aspecto interessante desse novo relacionamento é a discrição do novo namorado de Andressa Urach. Em seu perfil no Instagram, ele possui uma conta privada com aproximadamente 300 seguidores e apenas uma publicação. Esse comportamento mais reservado contrasta com a exposição pública da modelo em suas redes sociais, criando ainda mais curiosidade sobre o casal.

Imagem: Instagram

Esse novo capítulo na vida amorosa de Andressa Urach continua a atrair a atenção de seus fãs e seguidores, que estão ansiosos para conhecer mais sobre o relacionamento e torcem pela felicidade da modelo após um período conturbado em sua vida pessoal, conclui Observatório dos Famosos.