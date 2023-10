A Fazenda: Os sábios conselhos de Adriana Bombom para Lily Nobre varazam na web

Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e do cantor Dudu Nobre, é uma das participantes de A Fazenda 15 e antes de entrar no reality show acabou recebendo alguns conselhos da mãe, que há muitos anos lida com as críticas que surgem e participou da 9ª temporada do programa.

Segundo a famosa, o maior conselho dado foi sobre toda a experiência que um programa em rede nacional pode trazer durante e depois e pediu para que Lily tomasse um certo cuidado durante o confinamento.

Além disso, Adriana Bombom comentou que indicou que a jovem observasse o comportamento dos outros participantes de A Fazenda 15 para evitar confusões dentro e fora do programa apresentado por Adriane Galisteu.

Um último conselho dado pela ex-esposa de Dudu Nobre é que ela evite ao máximo falar palavrões e conflitos pesados durante a atual temporada do reality show rural.

LEIA TAMBÉM: Dublê de Gracyanne: Jojo Todynho diz que vai ‘agachar’ ao voltar à academia

No entanto, Bombom precisou sair em defesa de Lily Nobre por causa de algumas polêmicas criadas nos últimos dias. A jovem chegou a ser colocada como a planta de A Fazenda, pelo menos, para alguns internautas.

Mas, em entrevista à Caras Brasil, Adriana respondeu se isso seria um problema: “O público de reality é diverso e cada um tem a sua forma de sentir o movimento dos participantes. Alí, cada um torce para um participante”.

Adriana Bombom também destaca que Lily Nobre segue com um jogo limpo e segue os conselhos dados antes de entrar no confinamento: “Não vi ela envolvida em polêmicas agressivas e de baixo nível. Eu acho que é melhor ficar quieta do que se manifestar de forma errada”.

Até o momento, o sambista Dudu Nobre não se manifestou sobre o comportamento e o jogo da filha em A Fazenda 15. Será que ele anda acompanhando a famosa?

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: O verdadeiro motivo de Jenny Miranda continuar no reality apareceu