A Fazenda: O verdadeiro motivo de Jenny Miranda continuar no reality apareceu

Um erro fez com que Jenny Miranda não deixasse A Fazenda 15. Segundo a equipe da famosa, ela tocou o sino errado e, por isso, ela permanece no reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Segundo a equipe que trabalha nas redes sociais da influenciadora digital, Jenny se atrapalhou e acabou esquecendo que teria de ser o Sino da Desistência, que fica localizado dentro da oficina. Mas, a peoa tocou o que fica na porta de entrada da sede.

“Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula”.

A Fazenda 15: Bia Miranda debochou da tentativa frustrada de Jenny Miranda em sair do programa (Reprodução/PlayPlus)

Nem todos gostaram da novidade

O retorno de Jenny Miranda para a sede de A Fazenda não foi comemorado por todos que seguem no reality show rural. Ao saber que a participante retornou, depois de tocar o sino errado, a ex-jogadora de vôlei Márica Fu resolveu soltar os cachorros na sala.

“Ontem eu ajudei aquela vag*b*nda daquela Jenny! Da próxima vez que ela tocar o sino, nem chego perto. Tomara que se f*d*!”, disse a atleta durante uma conversa com outros participantes.

Já fora da casa, Bia Miranda, filha da influenciadora digital, também debochou. Na web, a vice-campeã de A Fazenda 14 disse que tudo não passou de um momento para chamar a atenção do público.

“Ela só fez isso por ter um com raiva dela, outro tá com raiva dela. Ai ela vai e faz isso, o pessoal vai se sensibilizar com ela, ficar com dó, vai conversar com ela, não vai ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar dela”, disse.

Bia Miranda disse que não iria citar nomes, mas afirmou que conhecia “a peça” e que não aguentava ficar com a boca fechada: “Com a roça chegando, o pessoal não vai votar nela, ela já fez amizade com geral, sem pedir desculpa pra ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VTzinho”.

