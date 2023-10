“Viver é um milagre”: Kayky Brito fala pela primeira vez sobre o atropelamento

Após passar um mês internado em estado grave em função do atropelamento que sofreu na zona sul do Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito usou suas redes sociais para falar sobre o acidente e agradecer aos fãs e ao motorista que o socorreu.

“Na maior Felicidade! Obrigado a vocês, meus fãs que mandaram mensagem, obrigada de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado motorista que salvou minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. O negócio é viver como se não tivesse amanhã porque viver é um milagre”, disse Kayky.

Segundo o ator, sua recuperação continua e ele continua com o lado direito do corpo um pouco afetado. “Mas estou aqui falando, estou andando até. Tá tudo bem, vamo que vamo”, disse.

No vídeo ele não faz menção à sua esposa, Tamara Dalcanale, de quem estaria se separando, ou ao amigo Bruno de Luca, que estava com ele no dia do acidente.

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, quando atravessava uma avenida na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, foi internado em estado grave na UTI do hospital Hospital Copa D’Or.

Após sua publicação, o motorista de aplicativo Dionez Coelho, que prestou os primeiros socorros e foi inocentado pela polícia, também publicou em suas redes. “Que felicidade te assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom @kayky. brito. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!”, disse.