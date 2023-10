Uma semana após desmaio, Roque volta a ser internado em UTI: “probleminha no coração”

Assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque retornou à UTI na manhã desta terça-feira (10), conforme informado por sua esposa Janilda Nogueira.

Roque, que tem 86 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado desde o dia 6 deste mês, no Hospital São Luiz, em São Paulo, após sofrer um desmaio repentino em casa.

De acordo com a revista Quem, o assistente poderia ter voltado para casa na última segunda-feira (9), contudo, alterações em exames do coração fez com que retornasse para a Unidade de Terapia Intensiva.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Revelado o motivo para André Gonçalves não beijar Rachel Sheherazade

“Olá bom dia! quero aqui dizer que nosso guerreiro, depois de quase sete mês depois deste tombo, novamente se encontra no hospital. bom até aí todos sabem. Mas achamos que ontem iríamos pra casa depois do último exame que ele fez certeza que não ia da em nada. Mas não foi bem o que pensamos deu um probleminha no coração agora ele se encontra na UTI novamente ele teve outro desmaio mas está sobre controle fazendo todos os procedimentos tudo vai dar certo. Tenho fé e ele mais ainda. logo ele vai estar em casa se Deus quiser e ele quer. e vai orando pois ainda precisamos das orações de vcs . Muito obrigado”, informou a esposa no Instagram.

LEIA MAIS:

⋅ Parecidos? Suposta filha de Leonardo está atrás de cantor para teste de DNA; sertanejo já é pai de 6

⋅ Meghan Markle estaria ‘negociando’ o seu retorno a Hollywood

⋅ VÍDEO: Aos prantos, Alok conta como pai escapou de ataque em Israel: “Tudo o que eu quero agora é abraçar ele”