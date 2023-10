Simony revela: pensou que nunca mais subiria em um palco

A cantora Simony, conhecida por sua carreira de sucesso desde a infância, deu um emocionante passo rumo à sua recuperação e retomada da carreira. Depois de enfrentar um diagnóstico de câncer no estômago, que a afastou dos holofotes por cerca de um ano e meio, a artista finalmente brilhou novamente nos palcos, na noite do dia 2/10.

Em uma entrevista exclusiva ao portal Gshow, Simony compartilhou seus sentimentos e medos durante o tratamento, revelando: "eu achei que nunca mais ia fazer isso. E quando você pisa em um palco novamente e canta – que é o que sei fazer, faço desde pequenininha -, pra mim foi uma emoção muito grande".

A cantora descreveu essa experiência como um recomeço em sua vida e agradeceu a oportunidade de voltar a fazer o que mais ama. Durante o show, ela também surpreendeu o público ao fazer duetos com outros talentosos artistas, como Péricles e Luiza Possi.

Agora, com a turnê oficial prevista para 2024, Simony planeja focar em sua família e em cuidar de sua saúde. Ela destacou: "agora a Simony vai só curtir, viajar, passear, estar com a família. Ano que vem vou trabalhar. Esse ano é da pessoa física, a pessoa jurídica, cantora, retorna ano que vem. Esse ano ela quer viver um pouco fora do hospital, quer fazer um monte de coisas que ela nunca fez na vida, e agora ela quer fazer pois Deus deu uma segunda chance e agora ela quer viver".

O público, que acompanhou de perto a luta de Simony contra o câncer, não poderia estar mais feliz com sua recuperação e retorno aos palcos. Sua determinação e paixão pela música continuam a inspirar a todos, e sua história é um lembrete poderoso de que a perseverança e o amor pela vida podem superar os desafios mais difíceis.